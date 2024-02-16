От чего сердце растревожится: что посмотреть из новых мелодрам и классики кино

Фильмы о любви 2023 года
Вот несколько фильмов о любви, выпущенных в 2023 году:
Прошлые жизни
Романтическая драма о двух друзьях детства, которые воссоединяются во взрослом возрасте и должны решить, быть ли им вместе.
Моя вина
Романтическая комедия о двух людях, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что они из разных социальных слоев.
Принц из рая
Рождественская романтическая комедия о женщине, которая влюбляется в принца.
После. Навсегда
Четвертая часть популярной франшизы "После" о романе между Тессой и Хардином.
Любовь с первого поцелуя
Романтическая комедия о двух людях, которые влюбляются друг в друга после того, как случайно поцеловались.
Красное небо
Романтическая драма о двух людях, которые влюбляются друг в друга на фоне диких лесных пожаров.
Жанна Дюбарри
Историческая мелодрама о жизни Жанны Дюбарри, фаворитки короля Франции Людовика XV - и попытка Джонни Деппа в это роли вернуться в большое кино
Какой фильм посмотреть (мелодрама про любовь)?
Вот несколько мелодрам о любви, которые стоит посмотреть:
Записная книжка (2004)
Классическая история любви о двух молодых людях из разных социальных слоев, которые влюбляются друг в друга летом.
Титаник (1997)
Эпическая история любви о двух пассажирах обреченного суперсудна "Титаник"
Принцесса-невеста (1987)
Приключенческая комедия о молодом фермере, который отправляется в путь, чтобы спасти свою возлюбленную от злого принца.
Когда Гарри встретил Салли (1989)
Романтическая комедия о дружбе между мужчиной и женщиной, которая со временем перерастает в любовь.
Неспящие в Сиэтле (1993)
Романтическая комедия о двух людях, которые влюбляются друг в друга по радио.
Английский пациент (1996)
Историческая мелодрама о любви между раненым офицером и медсестрой во время Второй мировой войны.
Красота по-американски (1999)
Черная комедия о жизни мужчины среднего возраста, который влюбляется в школьницу.
Дневник Бриджит Джонс (2001)
Романтическая комедия о неуклюжей женщине, которая пытается найти любовь.
Вечное сияние чистого разума (2004)
Безумная фантастическая мелодраме, в которой пара стирает воспоминания друг о друге.
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