От чего сердце растревожится: что посмотреть из новых мелодрам и классики кино

Какой фильм посмотреть (мелодрама про любовь) - у скольких пар, хоть недавно сошедшихся, хоть опытных, возникает этот вопрос? Главред решил на него ответить.

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Что посмотреть из новых мелодрам и классики кино? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Фильмы о любви 2023 года

Вот несколько фильмов о любви, выпущенных в 2023 году:

Прошлые жизни

Романтическая драма о двух друзьях детства, которые воссоединяются во взрослом возрасте и должны решить, быть ли им вместе.

Моя вина

Романтическая комедия о двух людях, которые влюбляются друг в друга, несмотря на то, что они из разных социальных слоев.

Принц из рая

Рождественская романтическая комедия о женщине, которая влюбляется в принца.

После. Навсегда

Четвертая часть популярной франшизы "После" о романе между Тессой и Хардином.

Любовь с первого поцелуя

Романтическая комедия о двух людях, которые влюбляются друг в друга после того, как случайно поцеловались.

Красное небо

Романтическая драма о двух людях, которые влюбляются друг в друга на фоне диких лесных пожаров.

Жанна Дюбарри

Историческая мелодрама о жизни Жанны Дюбарри, фаворитки короля Франции Людовика XV - и попытка Джонни Деппа в это роли вернуться в большое кино

Какой фильм посмотреть (мелодрама про любовь)?

Вот несколько мелодрам о любви, которые стоит посмотреть:

Записная книжка (2004)

Классическая история любви о двух молодых людях из разных социальных слоев, которые влюбляются друг в друга летом.

Титаник (1997)

Эпическая история любви о двух пассажирах обреченного суперсудна "Титаник"

Принцесса-невеста (1987)

Приключенческая комедия о молодом фермере, который отправляется в путь, чтобы спасти свою возлюбленную от злого принца.

Когда Гарри встретил Салли (1989)

Романтическая комедия о дружбе между мужчиной и женщиной, которая со временем перерастает в любовь.

Неспящие в Сиэтле (1993)

Романтическая комедия о двух людях, которые влюбляются друг в друга по радио.

Английский пациент (1996)

Историческая мелодрама о любви между раненым офицером и медсестрой во время Второй мировой войны.

Красота по-американски (1999)

Черная комедия о жизни мужчины среднего возраста, который влюбляется в школьницу.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Романтическая комедия о неуклюжей женщине, которая пытается найти любовь.

Вечное сияние чистого разума (2004)

Безумная фантастическая мелодраме, в которой пара стирает воспоминания друг о друге.

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