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Парень потерял половину своего веса после инцидента на американских горках, фото

Анна Косик
15 декабря 2024, 12:41
221
Британец дошел до критической отметки ожирения, но один случай перевернул его жизнь с ног на голову.
Рисовый хлопок
Невероятное перевоплощение произошло из-за похода мужчины в парк развлечений / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с PA

Вы узнаете:

  • Какой образ жизни был у Риса Коттона
  • Почему парень начал худеть
  • К какому результату пришел Рис

Рис Коттон, 33-летний мужчина из Стокпорта, достиг поразительных результатов в борьбе с лишним весом, сбросив почти половину своей массы после посещения парка развлечений.

Как сообщает Daily Star, в то время Рис весил примерно 129 килограммов и имел талию около 112 сантиметров. Постоянные перекусы, калорийная пища и недостаточная физическая активность привели к тому, что его ИМТ достиг критической отметки - 44,2, что классифицируется как тяжелое ожирение, пишет Главред.

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"Я не осознавал, насколько сильно набрал вес, пока во время поездки в парк развлечений не понял, что не смогу сесть на аттракционы вместе с девушкой и ее дочерью. Это стало для меня моментом прозрения", - рассказал Рис.

После этого инцидента, в октябре 2023 года, Рис решил действовать. Он отказался от постоянных перекусов и сократил калорийность своего рациона. В течение трех месяцев он уменьшил вес до 102 килограммов.

Далее, благодаря программе по похудению и изменению образа жизни он потерял еще 32 килограмма, хотя с момента начала его похудения прошло всего 11 месяцев. ИМТ парня снизился до здоровой нормы - 24,3.

Рисовый хлопок
Как выглядит Рис Коттон после похудения / скриншот с PA

Рис уверен, что сможет поддерживать свой вес в будущем, и планирует достичь своего идеального веса в 63,5 килограммов к концу 2024 или началу 2025 года.

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The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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