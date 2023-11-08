Внутри бутылки их ждал не очень приятный сюрприз.

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Парень с девушкой нашли и открыли послание в бутылке, но сильно пожалели об этом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Супружеская пара обнаружила загадочную бутылку из запиской внутри, но была ошеломлена, открыв ее.

Пара по имени Рик и Кристал наслаждалась морской прогулкой на пляже в Северном Квинсленде (Австралия), когда заметила в волнах загадочную бутылку. Снимая свою находку на видео, Рик взял прозрачную стеклянную емкость, в которой находился лист бумаги и, похоже, песок, и передал ее своей жене, чтобы та открыла.

Поняв, что горлышко слишком узкое для ее пальцев, они перевернули его вверх дном, и содержимое, похожее на пыль, высыпалось наружу.

видео дня

Парень с девушкой нашли и открыли послание в бутылке, но сильно пожалели об этом / скриншот с видео

Кристал так и не смогла вытащить записку, но ей удалось прочитать сообщение сквозь мутное стекло.

"Здесь покоится прах Джеффри. Если вы найдете бутылку, пожалуйста, бросьте ее в уходящий прилив, чтобы я мог продолжить свой путь", - процитировала она текст в записке.

Поняв, что они только что выбросили кремированные останки человека и испортили его последнее желание, Рик неловко ответил: "Упс".

Всего за несколько дней видео набрало более 1,8 млн. просмотров и 234 тыс. "лайков":

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