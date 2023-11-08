Парень с девушкой нашли и открыли послание в бутылке, но сильно пожалели об этом

Супружеская пара обнаружила загадочную бутылку из запиской внутри, но была ошеломлена, открыв ее.
Пара по имени Рик и Кристал наслаждалась морской прогулкой на пляже в Северном Квинсленде (Австралия), когда заметила в волнах загадочную бутылку. Снимая свою находку на видео, Рик взял прозрачную стеклянную емкость, в которой находился лист бумаги и, похоже, песок, и передал ее своей жене, чтобы та открыла.
Поняв, что горлышко слишком узкое для ее пальцев, они перевернули его вверх дном, и содержимое, похожее на пыль, высыпалось наружу.
Кристал так и не смогла вытащить записку, но ей удалось прочитать сообщение сквозь мутное стекло.
"Здесь покоится прах Джеффри. Если вы найдете бутылку, пожалуйста, бросьте ее в уходящий прилив, чтобы я мог продолжить свой путь", - процитировала она текст в записке.
Поняв, что они только что выбросили кремированные останки человека и испортили его последнее желание, Рик неловко ответил: "Упс".
Всего за несколько дней видео набрало более 1,8 млн. просмотров и 234 тыс. "лайков":
@auslapourway This was not a set up, it was a total accident. #FNQGeoffrey#ashes#ooops#soz#gatheredGeoffbackbinbottle#thrownbackout♬ original sound - Rick & Crystal | lap Aus
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