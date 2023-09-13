Почему макдональдс такой вкусный: Холоденко рассказала психологический секрет

Главред расскажет, почему Макдональдс привлекает такое большое количество людей.

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Почему макдональдс такой вкусный / коллаж: главред, фото: скриншот

Сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс ежедневно собирает огромные очереди по всему миру, а популярность этой сети удивляет по сей день.

Психолог Наталья Холоденко рассказала, почему Макдональдс такой вкусный и привлекает большое количество людей.

Почему Макдональдс самый популярный

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко проанализировала и рассказала в чем секрет и формула популярности самой известной в мире сети ресторанов.

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По мнению психолога, всё заключается в полном комплексе, который потребителю предлагает сеть. Это и мягкость булки, и хруст картофеля, ансамбль температур и даже окончателный штрих - сладкий пирожок или мороженое.

Если вы возьмете влияние вкуса на рецепторы, которые есть на нашем языке, то вы увидете, что они (ред. они - Макдональдс) задействуют все рецепторы, - объясняет психолог.

Наталя Холоденко называет это "вкусовым ударом по всем фронтам", который невозможно ощутить в другом месте.

Ты не можешь так быстро получить удовольствие от чего-либо другого, - подитожила психолог.

Смотрите видео о том, в чем секрет Макдональдса:

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