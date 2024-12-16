Почему на самом деле Санта-Клаус носит красное

Мало кто знает, но в прошлом Санта носил зеленую одежду.

https://glavred.info/life/pochemu-na-samom-dele-santa-klaus-nosit-krasnoe-10622792.html Ссылка скопирована

Почему Санта носит красное / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Санта-Клаус сначала носил зеленое одеяние

Как Coca-Cola повлияла на образ Санты

Образ Санты-Клауса, столь любимого во всем мире, сегодня невозможно представить без его яркого красного костюма. Однако так было не всегда.

Главред узнал, что в прошлом Санта носил зеленую одежду, символизировавшую вечнозеленые деревья и остролист, способные переносить суровые зимы. Эти растения исторически ассоциировались с надеждой и жизнью даже в самое холодное время года.

видео дня

Блогер kringle_kris в своем видео в TikTok рассказал, что переломным моментом в истории стал 1823 год, когда в поэме "Ночь перед Рождеством" был описан веселый и пухлый Санта с красными щеками и белоснежной бородой. Хотя прямого указания на цвет его одежды в поэме не было, образ Санты с того времени стал связан с радостью и теплом.

Однако многие считают, что окончательное утверждение красного цвета связано с рекламной кампанией компании Coca-Cola в 1930-х годах. В рамках этой кампании художники изображали Санту в красном костюме, перекликающемся с фирменным цветом бренда. Этот образ так полюбился публике, что стал практически каноническим.

Тем не менее, связь с красным имеет более глубокие корни. Историческая фигура, послужившая прообразом Санты, — Святой Николай, греческий епископ IV века, — традиционно изображался в красных епископских одеждах. Кроме того, красный и зеленый цвета имеют религиозное значение: красный символизирует кровь Иисуса, а зеленый — вечную жизнь.

Не стоит забывать и о белом цвете в костюме Санты. Он символизирует чистоту, доброту и искренность — те качества, которые мы ассоциируем с этим добрым дарителем.

Смотрите видео о том, почему Санта носит красное:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред