Почему на самом деле Санта-Клаус носит красное

Вы узнаете:
- Санта-Клаус сначала носил зеленое одеяние
- Как Coca-Cola повлияла на образ Санты
Образ Санты-Клауса, столь любимого во всем мире, сегодня невозможно представить без его яркого красного костюма. Однако так было не всегда.
Главред узнал, что в прошлом Санта носил зеленую одежду, символизировавшую вечнозеленые деревья и остролист, способные переносить суровые зимы. Эти растения исторически ассоциировались с надеждой и жизнью даже в самое холодное время года.
Блогер kringle_kris в своем видео в TikTok рассказал, что переломным моментом в истории стал 1823 год, когда в поэме "Ночь перед Рождеством" был описан веселый и пухлый Санта с красными щеками и белоснежной бородой. Хотя прямого указания на цвет его одежды в поэме не было, образ Санты с того времени стал связан с радостью и теплом.
Однако многие считают, что окончательное утверждение красного цвета связано с рекламной кампанией компании Coca-Cola в 1930-х годах. В рамках этой кампании художники изображали Санту в красном костюме, перекликающемся с фирменным цветом бренда. Этот образ так полюбился публике, что стал практически каноническим.
Тем не менее, связь с красным имеет более глубокие корни. Историческая фигура, послужившая прообразом Санты, — Святой Николай, греческий епископ IV века, — традиционно изображался в красных епископских одеждах. Кроме того, красный и зеленый цвета имеют религиозное значение: красный символизирует кровь Иисуса, а зеленый — вечную жизнь.
Не стоит забывать и о белом цвете в костюме Санты. Он символизирует чистоту, доброту и искренность — те качества, которые мы ассоциируем с этим добрым дарителем.
Смотрите видео о том, почему Санта носит красное:
@kringle_kris#duet with @Sean Andrew #fyp#cocacola#coke#soda#kriskringle#christmas#santaclaus#christmastiktok♬ original sound - Sean Andrew
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