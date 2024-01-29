Почему нельзя подметать ночью: 3 причины, которые вас точно переубедят

Рассмотрим несколько причин, почему лучше отложить уборку до утра.

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Почему нельзя подметать ночью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вечер - это время, когда мы часто стремимся придать своему дому блеск и чистоту. Однако подметание пола поздно вечером может принести больше проблем, чем пользы. Рассмотрим несколько причин, почему лучше отложить уборку до утра.

Забота о здоровье

Ночной воздух, закрытые окна и поднятая пыль – не лучшая комбинация для тех, кто страдает от аллергий или астмы. Логически, поднимать пыль ночью может усугубить респираторные симптомы. Если вы или ваши близкие имеют проблемы с дыханием, лучше избегайте подметания пола в этот период.

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Уважение к соседям

Ночной шум может раздражать соседей и нарушать их покой. Отключенные телефоны, звуконепроницаемые наушники или даже бесшумная швабра не всегда спасут от раздражения. Подумайте о том, чтобы учесть комфорт окружающих и подождать с уборкой до утра.

Суеверия и приметы

В разных культурах существуют суеверия, связанные с ночной уборкой. В Западной Африке, Индии и Азии считается, что ночное подметание может отпугнуть удачу и благополучие. Возможно, стоит учесть эти традиции и избегать уборки в неподходящее время.

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