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Почему у логотипа Apple откусили кусочек и кто это сделал

Сергей Кущ
11 апреля 2024, 09:27
Сейчас в мире нет человека, которы не слышал бы о компании Стива Джобса, но как появился логотип Apple?
Как появился логотип Apple
Как появился логотип Apple / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Компания Apple, которая была создана в 1976 году, покорила весь мир. Но логотип, который мы знаем сейчас, появился только спустя 22 года после основания компании.

Изначально компания называлась Apple Computer Co. Основатели Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн вместе работали над выпуском настольного ноутбука Возняка Apple I, а год спустя Джобс и Возняк зарегистрировали компанию.

Как появился логотип Apple?

Более 30 лет компания продавала персональные компьютеры, в том числе Apple II, Power Mac и Macintosh, но после того, как продажи постепенно пошли на спад, им потребовалось "изобретать" себя заново. Джобс, изгнанный из компании в 1985 году, вернулся в 1997 году, когда его компания NeXT была куплена Apple.

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В течение следующих шести лет он разработал новую корпоративную философию и представил миру iMac, iPod и музыкальный магазин iTunes. Не только технологические идеи Джобса превратили Apple в известную сегодня компанию стоимостью 3 триллиона долларов, он также принимал активное участие в разработке ее логотипа.

Почему компанию Apple назвали в честь яблока?

"Если говорить кратко, то на нынешний логотип Apple повлияли как минимум две важные вещи, связанные с созданием компании, включающие в себя как научный, так и романтический символизм. Первая - это прямая ассоциация с одним из самых ярких (и очень значимых) периодов в жизни Стива Джобса, когда он бросил колледж и уехал в Орегон, чтобы работать в коммуне на ферме яблоневых садов", - говорят дизайнеры сайта Designest.

Что делает Apple?

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

Кроме того, яблоко - прямой символ гениального открытия Исаака Ньютона, которое все знают со школы. Как яблоко упало на голову ученого, так и закон всемирного тяготения пришел к нему домой, когда Исаак мирно отдыхал под яблоней. Значение этого события положило начало научным открытиям, какими мы их знаем сегодня, оно было таким же революционным, как создание первого компьютера Apple.

Джобс и Возняк возвращались из аэропорта по шоссе 85, когда они начали "мозговой штурм" названий компаний. После долгих обсуждений и вето на "скучные и напыщенные" предложения друг друга, они остановились на Apple. Вспоминая о происхождении названия Apple, Возняк написал в своих мемуарах:

"Стив возвращался из поездки в Орегон в место, которое он называл яблоневым садом. На самом деле это было что-то вроде коммуны. Стив предложил название - Apple Computer. Первым моим комментарием было: "А как насчет Apple Records?". Это был (и до сих пор остается) звукозаписывающий лейбл, принадлежавший Beatles. Мы оба пытались придумать технические названия, которые звучали бы лучше, но не смогли придумать ни одного подходящего. Apple было намного лучше, лучше, чем любое другое название, которое мы могли придумать".

Кто откусил яблоко Apple?

Стиву Джобсу на очень нравился логотип, на котором было изображено целое яблоко, поэтому он обратился к Робу Яноффу.

По его словам, он придумал дизайн надкушенного яблока всего за одну неделю после того, как купил яблоки, положил их в миску и рисовал снова и снова, пока не придумал логотип.

Причина выбора этого логотипа в виде надкушенного яблока заключалась в том, чтобы люди не путали общую форму яблока с каким-либо другим фруктом или овощем, таким как помидор черри, имеющим аналогичную форму. Кроме того, чуть позже Роб Янофф узнал, что его гениальный выбор детали логотипа был удачным совпадением с компьютерной терминологией, которую он создал.

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