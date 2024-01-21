Мы узнали, почему они стали неотъемлемой частью советских квартир и используются по сей день.

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Почему в советских квартирах делали антресоли в коридоре / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Советские квартиры имели свой уникальный архитектурный стиль и планировку. Одной из загадок, ставящих в тупик современных людей, является наличие антресолей в коридорах.

Мы узнали, почему они стали неотъемлемой частью советских квартир и используются по сей день.

Больше места

В условиях дефицита жилого пространства антресоли использовались как удивительно эффективное решение для экономии площади. Помещенные в невысокие части коридоров, они не занимали дополнительное жилое пространство.

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Антресоли служили отличным местом для хранения различных хозяйственных предметов: сезонной одежды, обуви, детских игрушек и даже консервов. Это позволяло освободить место внутри квартиры.

Не только удобно, но и практично

Во времена СССР строительство кладовых в квартирах было не всегда приоритетным. Антресоли стали своеобразной заменой, предоставляя место для хранения продуктов и других необходимостей.

Антресоли обеспечивали легкость доступа к проводам, трубам и другим инженерным коммуникациям. Это делало их удобным решением для технических нужд.

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