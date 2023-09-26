Полнолуние в сентябре 2023: три знака зодиака ожидает неожиданное счастье

Главред расскажет, кому особенно повезет в Полнолуние сентября.

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Три знака зодиака ожидает неожиданное счастье / коллаж: главред, фото: скриншот, pexels

Несмотря на то, что сентябр подходит к концу, он не пройдет бесследно. Мы расскажем, когда наступит полнолуние в сентябре и кто из представителей зодиакального круга ощутит особенное счастье в этот день.

Когда полнолуние в сентябре 2023

В конце сентября жители планеты ещё успеют понаблюдать Полнолуние. Произойдет это явление 29 сентября. Однако оно будет непростым. Полнолуние особенно повлияет на три знака зодиака.

Вселенная избрала эти удачливые души, чтобы осыпать их обильными благословениями во время этого особенного лунного зрелища. Их сердца наполнятся радостью, дух поднимется, а путешествия будут украшены вновь обретенной счастливой случайностью.

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Реализация мечты

Стремление Стрельцов к миру и уединению занимает центральное место во время этого небесного события. Человеку, который ценит межличностные связи, очень важно помнить о резерве энергии для собственного благополучия.

Сейчас идеальное время для пополнения своих внутренних ресурсов. Сделать шаг назад становится необходимым, поскольку черпать из пустого колодца просто невозможно. Не уклоняйтесь от принятия важных решений в личной жизни. Это может стать поворотным моментом, когда ситуация проясняется, улучшается и приносит счастье.

Лидерство

Овнам нужно приготовиться. На этом этапе ваши врожденные лидерские качества ярко проявятся, вдохновляя других следовать по вашим стопам. Сейчас подходящий момент для участия в совместных начинаниях или работе над проектами, которые позволят вам сохранить свою автономию. Влияние Полнолуния завершает различные дела, создавая пространство для реализации давних планов, которые уже довольно давно обитают в вашем сердце. В сердечных делах значительные улучшения уже не за горами.

Гордость

Тельцам пришло время с гордостью продемонстрировать все плоды труда. Вы будете вознаграждены. Крайне важно развивать чувство самоопределения в своих профессиональных начинаниях и предоставлять достаточно места для процветания новых идей. Во время этого Полнолуния могут реализоваться значимые проекты, приближающие вас к желаемым целям. Космическая энергия будет на вашей стороне, давая вам возможность реализовать все тщательно продуманные планы, которые вы задумали. Однако разумно внимательно следить за своим финансовым положением.

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