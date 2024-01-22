Поломать жизнь: Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем

Главред расскажет про ошибку, которую совершает большинство родителей.

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Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Многие из детства знают такое злое существо как Бабай. В 99% случаев связано оно с плохими воспоминаниями и страхом. Однако мало кто задумывается, что Бабай в жизни ребенка - одна из самых главных ошибок его родителей.

Известный в Украине психолог Дмитрий Карпачев прокомментировал популярный способ манипуляции детьми Бабаем и рассказал, почему так делать не стоит.

Почему нельзя пугать детей Бабайкой

По словам психолога, когда взрослый человек пугает ребенка Бабаем или любым другим злым существом, он тем самым сообщает ребенку о том, что не может его защитить.

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По сути, в этот момент ребенок получает сигнал о том, что он не может ощущать безопасность рядом со взрослым, а следственно - теряет доверие.

Почему нельзя пугать маленьких детей

Также внушая страх от "злого дяди/тети/Бабая", родитель отбирает у ребенка ощущение опоры.

"Это то, что звучит так или иначе между строк в этом посыле. А дальше ребенок понимает, что родители - это не те люди, которые "за меня", это в принципе люди, которые боятся Бабая - и дети замыкаются", - рассказал психолог Дмитрий Карпачев.

Помимо прочего, ребенок в комплексе может получить формирование страха и тревожности, такие истории перед сном могут влиять на дальнейший сон и его поведение, а затем и развивать негативные ассоциации, связанные со взрослыми и подготовкой ко сну.

Как следствие, пугать детей Бабаем не рекомендуется из-за потенциально негативных последствий для их психического состояния. Важно строить позитивные и поддерживающие взаимоотношения, которые способствуют здоровому эмоциональному развитию детей.

Смотрите видео о том, почему не стоит пугать детей:

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