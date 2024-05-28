Поможет заснуть за 3 минуты: эксперт показала хитрый трюк

Есть довольно простой способ, как быстро заснуть, если не хочешь спать. Врач показала, что нужно делать в таком случае.

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Что помогает быстро заснуть/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Нередко можно столкнуться с проблемой, когда долго не удается заснуть - приходится долго лежать в постели и крутиться с боку на бок, пока это наконец удастся. Если такая проблема наведывается к вам часто, то стоит проконсультироваться с врачом. Но если такие случаи нечастые, то можно воспользоваться различными простыми методами, которые помогут быстро заснуть.

Если вы ищете способ, как заснуть, когда не спится, можно воспользоваться методом, который советует сертифицированный практикующий врач традиционной китайской медицины и лицензированный акупунктурист Цяньлей Ли. По ее словам, проблему можно решить с помощью точечного массажа, пишет The Mirror.

Врач рассказала, какую точку массировать, чтобы заснуть. Она отметила, что нужно найти мягкое место на "паутинке" между большим и указательным пальцем на руке и сильно нажать на нее большим и указательным пальцами противоположной руки.

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Далее эту точку нужно медленно массировать в течение 3-5 минут, лежа при этом в постели. Таким образом удастся гораздо быстрее заснуть.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя засыпать под телевизор. Исследования показали, что сон с включенным телевизором может нарушить ваш сон и повысить риск ожирения.

Также ранее медик рассказал о простом способе, как заснуть за считанные минуты. Эксперт поделился простым "ментальным упражнением", которое поможет вам заснуть за считанные минуты - и для этого не нужно принимать никаких добавок.

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