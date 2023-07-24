Посуда из нержавейки стала антипригарной: девушка показала удивительный трюк

Этот прием получил название "испытание ртутным шариком".

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Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие пользуются сковородками с антипригарным покрытием, но любители нержавеющей посуды часто "страдают" из-за пригоревшей еды.

Девушка поделилась хитрым лайфхаком в TikTok, который решит эту проблему.

Этот прием получил название "испытание ртутным шариком", и он включает в себя способ сделать посуду из нержавеющей стали практически антипригарной.

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Чтобы провести "тест со ртутным шариком", предварительно нагрейте сковороду и капните в нее несколько капель воды. Если вода шипит и испаряется, сковорода еще не готова.

Однако, как только вода начнет танцевать на поверхности, как шарики ртути, кастрюля или сковородка готова к готовке.

Как сделать так чтобы сковорода не пригорала / скриншот с видео

Напомним, ранее мы подробно рассказали, как отмыть жир и нагар в духовке. Мы нашли целых 6 способов, которые вернут духовке и противню прежний вид!

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы сковорода не пригорала:

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