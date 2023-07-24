УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Посуда из нержавейки стала антипригарной: девушка показала удивительный трюк

Сергей Кущ
24 июля 2023, 09:09 обновлено 24 июля, 09:09
17
Этот прием получил название "испытание ртутным шариком".
Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала
Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие пользуются сковородками с антипригарным покрытием, но любители нержавеющей посуды часто "страдают" из-за пригоревшей еды.

Девушка поделилась хитрым лайфхаком в TikTok, который решит эту проблему.

Этот прием получил название "испытание ртутным шариком", и он включает в себя способ сделать посуду из нержавеющей стали практически антипригарной.

видео дня

Чтобы провести "тест со ртутным шариком", предварительно нагрейте сковороду и капните в нее несколько капель воды. Если вода шипит и испаряется, сковорода еще не готова.

Однако, как только вода начнет танцевать на поверхности, как шарики ртути, кастрюля или сковородка готова к готовке.

Как сделать так чтобы сковорода не пригорала
Как сделать так чтобы сковорода не пригорала / скриншот с видео

Напомним, ранее мы подробно рассказали, как отмыть жир и нагар в духовке. Мы нашли целых 6 способов, которые вернут духовке и противню прежний вид!

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы сковорода не пригорала:

@kellyscleankitchen All stainless steel can be non stick by using the mercury ball test to know when it is ready! #cooking#cooking101#stainlesssteelpan♬ original sound - Chef Kelly Scott

Вам может быть интересно:

лайфхак интересные новости сковорода
Реклама

Главное за день

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

09:17 Украина
После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний

09:00 Эксклюзивы
РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

08:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:17

"Россия уже проиграла": Блинкен сделал сильное заявление относительно Украины

09:09

Посуда из нержавейки стала антипригарной: девушка показала удивительный трюкВидео

09:00

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийЭксклюзив

08:58

Как сохранить алычу на зиму и что можно приготовить из нее уже сейчас

08:37

Православный календарь на август 2023: какие праздники будем отмечать

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:33

"Благословенная вами ракета попала в алтарь храма": в УПЦ МП обратились к патриарху Кириллу

08:20

РФ атаковала Одесскую область: Шахеды били по Дунайским портам, есть пострадавшие

07:39

В 5 городах оккупированого Крыма ночью гремели взрывы: взлетел на воздух склад БКВидео

06:48

Взрывы в Москве - город атаковали дроны: что известноВидео

Реклама
06:15

Путин увидел страхи Западамнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 24 июля

03:00

"Не поможе ні вода, ні мило": Авраменко рассказал, как не спутать комплимент с обидой

02:10

Как использовать опавшие яблоки: опытные дачники раскрыли хитрый фокус

01:35

Пошел против двух партий войны: Пионтковский назвал причину ареста Гиркина

00:09

Война в Украине закончится летом 2024 года - Резников

23 июля, воскресенье
23:52

Телевизор, холодильник и библиотека: в РФ сообщили, где держат Гиркина

23:07

Мощный удар по Одессе: РФ намеренно запустила неточные ракеты - Минобороны

23:02

Невероятно сложная головоломка: лишь люди с высоким IQ решат последний пример

22:09

Сергей Стерненко. Россияне радуются ракетному удару по ОдессеВидеоблоги

22:07

Грозы, град и шквалы: Украину атакуют сильнейшие ливни

Реклама
21:59

Онуфрий, Путина убийца или нет?мнение

21:50

"Это очевидно": Зеленский назвал рецепт окончания войны

21:00

Будет "курсовой штиль": прогноз по курсу доллара на следующую неделю

20:15

Начало контрнаступления ВСУ сильно задержалось: Зеленский открыто назвал причину

20:11

Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

19:49

Замаливал грехи: Путин пошел ставить свечки в храм сразу после удара по ОдессеФото

19:14

"Вагнеровцы" колоннами прибывают в РБ: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

19:00

Как будет на украинском "кому счастье, а кому несчастье": Авраменко дал странный ответВидео

18:15

"Взорвалось и взорвалось": попы из УПЦ МП цинично высказались об ударе по ОдессеФотоВидео

18:00

Зачем 24 июля нужно пересчитать все деньги: приметы и что нельзя делать

17:45

Зеленский назвал, как победить ракетный террор РФ

17:44

В ООН опозорились циничным заявлением относительно мощного удара РФ по Одессе

17:00

Ракетный удар по Одессе: 25 исторических зданий превратились в руиныФото

16:56

Певица Камалия неожиданно вернулась в Украину, но не одна

16:29

Как сделать отпадные куриные крылышки: секрет кроется в одном ингредиенте

16:22

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря: обрушился почти 7-бальный шторм

16:07

ВСУ обрушат Запорожский фронт: журналистка объяснила, когда Путину придет конец

15:58

Играет в длинную: эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости

15:43

Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

15:42

"Начался период массовых обстрелов": названы 8 городов Украины, где РФ готовит атаку - прогноз

Реклама
15:24

"Слезы на глаза наворачиваются": мама Королёвой изменилась до неузнаваемости

15:22

Войска РФ в Крыму ждет удар: Братчук рассказал, как ВСУ ответят за Одессу

15:16

Как одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел ОдессыВидео

15:04

Все в обломках: известный ведущий оказался в эпицентре удара по ОдессеФото

14:39

Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

14:37

Ротару отреагировала на удар россиян по Одессе

14:23

"Клоны" проговариваются: эксперт объяснил, как вычислить двойника ПутинаВидео

13:52

Не нужно тереть часами: чем отмыть руки от грибов

13:48

Гороскоп на завтра 24 июля 2023: Рыбам – наслаждение, Овну - вечеринка

13:45

ВСУ – о ситуации на левобережье Херсонщины: армия вычищает территорию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять