Потрясающая головоломка с мороженым: лишь единицы найдут 3 пустых рожка за 30 секунд

Непросто будет среди огромного количества рожков с мороженым заметить три пустых рожка.

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Надо найти 3 пустых рожка для мороженого за 30 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Dudolf

Разнообразные загадки являются очень отличным способом потренировать свою смекалку и внимательность, да еще и сделать это весело и увлекательно. При этом такие загадки полезны для людей любого возраста - головоломки и оптические иллюзии полезно разгадывать как детям, так и взрослым.

В следующей загадке нужно отыскать три пустых рожка на картинке, где изображено большое количество мороженого, пишет The Mirror.

На рисунке мы видим двух пингвинов, которые наслаждаются большим количеством мороженого с разнообразными вкусами, которое их окружает. Но среди моря сладостей есть три пустых конуса. Удастся ли вам их отыскать?

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При этом загадку нужно отгадать очень быстро - всего за 30 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Во время разгадывания загадки мозг точно будет сигнализировать о том, что на картинке якобы все рожки заполнены мороженым. Но это именно тот момент, когда не стоит доверять своему первому впечатлению - стоит ставить под сомнение все, что вы видите.

Такая головоломка способна "свести с ума" кого угодно, ведь очень непросто будет заметить, где же спрятались три пустых рожка.

Нужно найти 3 пустых рожка для мороженого за 30 секунд/ Dudolf

Вы можете попробовать уложиться в предложенное время. Но если вам не удастся успеть разгадать загадку настолько быстро, тогда можете продолжать поиски, не обращая внимание на время, а двигаясь в удобном для вас темпе.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет отыскать пустые рожки для мороженого/ Dudolf

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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