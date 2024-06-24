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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти мороженое

Андрей Ганчук
24 июня 2024, 05:30
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Попробуйте разгадать очень запутанную, но интересную головоломку – на овощном рынке кто-то спрятал мороженое, его нам и предстоит отыскать.
Главное
Найдите рожок с мороженым за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться или переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии заряжают и тренируют мозг, и позволяют расслабиться. На этот раз нам нужно найти спрятанное мороженое.

Головоломка от Jagranjosh очень занимательная, но крайне непростая. Визуально определить, где находится рожок с мороженным, довольно-таки непросто. Нужно внимательно смотреть на картинку, чтобы найти правильный ответ.

На картинке – овощной рынок, где много людей. Одни выбирают фрукты, другие – просто ходят и прицениваются. Где-то здесь спрятано мороженое.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете мороженое / Jagranjosh

Не удалось отыскать мороженое? Ловите подсказку: оно под левой рукой у женщины, которая держит на поводке собаку. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли мороженое, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. Картинка полностью оранжевого цвета, что затрудняет поиск правильного ответа.

Также у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где девочка гуляет с собакой, нужно отыскать черепаху. Черепаха спряталась в совершенно неожиданном месте.

А еще можно поразгадывать головоломку, где надо за 5 секунд найти букву O. На таблице изображено множество буков D. Среди них спрятана O, которую и предстоит отыскать.

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