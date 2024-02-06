С этим пора завязывать: что будет, если сливать кипяток в раковину

Обычная привычка может стоить вам очень дорого.

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Что будет, если сливать кипяток в раковину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Казалось бы, что может быть проще: вскипятить воду и слить ее в раковину. Однако, этот привычный поступок может оказаться весьма нежелательным для вашей кухонной сантехники.

Давайте разберемся, почему не стоит сливать кипяток в раковину и как лучше от него избавиться.

Почему нельзя лить кипяток в раковину?

Прежде всего кипяток может вызвать расширение труб и их деформацию из-за высокой температуры. Это может привести к потенциальным проблемам с водоснабжением и даже привести к протечкам.

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Кроме того, горячая вода может ослабить уплотнители и соединения в трубопроводе, что приведет к утечкам в будущем. Также выливание кипятка в раковину способствует образованию накипи на трубах, что уменьшает эффективность сантехнических систем.

Куда выливать кипяток?

Если у вас есть специальный слив с наполнителем, вы можете безопасно сливать кипяток. Наполнитель поглощает тепло и предотвращает повреждение труб.

Слить кипяток в унитаз также безопасно, так как унитазные трубы выдерживают высокие температуры.

Возможно, самый экологичный вариант – использовать горячую воду для полива растений на вашем приусадебном участке.

Таким образом, следует избегать привычки лить кипяток в раковину, чтобы поддерживать надежность сантехнических систем и продлевать их срок службы.

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