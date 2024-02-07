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Самый вредный продукт: врач рассказал, что медленно убивает человека изнутри

Елизавета Бельмас
7 февраля 2024, 16:19
Главред расскажет, какой самый вредный продукт в мире и как он влияет на самоощущение человека.
Самый вредный продукт
Самый вредный продукт / коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Люди в мире питаются огромным количеством самых разных продуктов, однако есть те, которые способны влиять на самочувствие и даже продолжительность жизни самым худшим способом.Мы расскажем, какие продукты вредны для человека больше всего.

Самый вредный продукт

Известный в Украине врач Юрий Габорец рассказал, какой самый вредный продукт в мире доступен практически всем и приносит самый большой вред, который только можно представить.

По словам врача, его создали искусственно около 150 лет назад и он "выедает" сосуды изнутри и приводит к инсультам. Помимо прочего, этот продукт гораздо хуже, чем жир, но его добавляют везде. Многие ученые, как утверждает доктор, приравнивают его к легкому наркотику, поскольку он вызывает зависимость.

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К тому же, этот продукт не содержит ни витаминов, ни минералов, он собой образует условия для брожения других продуктов в организме и вызывает рост плоих грибков и бактерий.

Помимо прочего, косвенно он может привести к онкологии. Этот продукт - белый сахар. От него стоит пытаться отказаться всеми силами, а если не получается, необходимо попробовать заменить сахарозаменителем.

Смотрите видео врача о самом вредном продукте:

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