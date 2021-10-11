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Счастливая история Кудри из Днепра: собака, которую вернули в приют через 7 лет, нашла новых хозяев

11 октября 2021, 18:03
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Прошлые хозяева вернули Кудрю в приют из-за того, что собака, дескать, постарела.

Собаку Кудрю забрали новые хозяева / facebook.com/VernostAnimalRescueDnepr

Собака Кудря из Днепра, которую хозяева вернули в приют спустя 7 лет, нашла новых хозяев. После того, как история стала резонансной, нашлись люди, которые захотели забрать ее домой. Животное решила забрать пара пенсионеров.

Как сообщает Общество защиты животных Верность, собаку по кличке Кудря несколько лет назад забрали из приюта в семью. Но через 7 лет ее решили вернуть. Свое решение люди объяснили тем, что собака якобы постарела.

"Кудрю у нас брали щенком, а потом вернули. Через 7 лет. Стала не нужна! А она такая нежная собака", - рассказали волонтеры.

После этого начались поиски новых хозяев для собаки. История Кудри поразила многих людей, нашлись и те, которые захотели ее забрать. В итоге Кудрю забрала к себе пара пенсионеров. Собака отправилась в новый дом.

Напомним, в июле киевлянин Виктор Опанасенко стал настоящей звездой социальных сетей. Киев 20 июля накрыли дожди, а пес испугался потоков воды на дороге. Виктор устремился вытаскивать собаку из воды и даже пробил себе ногу.

Выяснилось, что двое щенков – Ника и Бармалей – живут в будке охраны на стройке, где работает 57-летний Виктор. К слову, именно Бармалей попал на видео, которое стало резонансным в соцсетях.

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