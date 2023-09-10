Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

В Интернете существует множество украинских соответствий слова "селфи". В то же время есть даже рейтинг этих фраз, что свидетельствует о том, как активно люди пытаются заменить иностранное слово и адаптировать его в украинском языке.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно это сделать.
"Каких только соответствий не придумают украинцы к новомодному слову "селфи". И "себчик", то есть "фотографирую себя", и "самчик" от "сам делаю фото", - отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1".видео дня
Также часто украинцы используют слово "самознимка", что означает - "сам снимаю". Все эти варианты интересны и приемлемы, однако пока нет правильного слова, которое бы стало аналогом к "селфи".
"Так или иначе, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", - подытожил Авраменко.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Учитель также добавил, что "селфи" означает фотографию, которую мы делаем сами крупным планом. К слову, если вы привыкли говорить "крупным планом", учтите, что это неправильно.
Отметим, ранее Александр Авраменко рассказал о том, какого рода является город Днепр - среднего или мужского.
Кроме того, он удивил читателей ответом на вопрос о том, почему неправильно говорить "звонить друзьям".
Читайте больше об украинском языке:
- Как правильно – "листОпад" или "листопАд": Авраменко дал неожиданный ответ
- Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ
- Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку