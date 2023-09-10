УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

Лидия Неплях
10 сентября 2023, 14:15 обновлено 10 сентября, 14:16
18
Украинцы достаточно изобретательны, если дело касается того, чтобы найти соответствие к слову.
Як правильно казати
Как правильно говорить "селфи" / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Сніданок з 1+1), flickr (Ellen De Vos)

В Интернете существует множество украинских соответствий слова "селфи". В то же время есть даже рейтинг этих фраз, что свидетельствует о том, как активно люди пытаются заменить иностранное слово и адаптировать его в украинском языке.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно это сделать.

"Каких только соответствий не придумают украинцы к новомодному слову "селфи". И "себчик", то есть "фотографирую себя", и "самчик" от "сам делаю фото", - отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1".

видео дня

Также часто украинцы используют слово "самознимка", что означает - "сам снимаю". Все эти варианты интересны и приемлемы, однако пока нет правильного слова, которое бы стало аналогом к "селфи".

"Так или иначе, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке", - подытожил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Учитель также добавил, что "селфи" означает фотографию, которую мы делаем сами крупным планом. К слову, если вы привыкли говорить "крупным планом", учтите, что это неправильно.

Отметим, ранее Александр Авраменко рассказал о том, какого рода является город Днепр - среднего или мужского.

Кроме того, он удивил читателей ответом на вопрос о том, почему неправильно говорить "звонить друзьям".

Читайте больше об украинском языке:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:32 Украина
Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

13:36 Мир
Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:40

Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

14:32

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:20

"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

14:15

Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

14:00

"Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
13:49

Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

13:36

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

13:10

К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

12:49

Употребляйте ответственно: раскрыт самый полезный вид сала

Реклама
12:46

Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

12:44

Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

12:41

Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

12:34

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:06

Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

11:51

Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

11:46

Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

11:45

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсадФото

11:29

Испытание для глаз на время: сможете ли вы найти число 5878 за 15 секунд

11:13

7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+: тренер посоветовала, как быстро сжечь жирВидео

11:02

Как отбелить уплотнитель холодильника: 3 способа убрать неприятную желтизну

Реклама
10:50

Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

10:22

Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

10:07

Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

09:47

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

09:34

Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

09:25

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

09:05

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - шанс

09:00

Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияниемнение

08:48

Отменить статус "ограниченно годных": омбудсмен Лубинец сделал резонансное заявление

08:38

Гороскоп на завтра 11 сентября 2023: Тельцам - долги, Львам - никакого алкоголя

08:25

"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

08:19

Умер легендарный британский актер

07:59

Будет рассказывать про мелкую русскую душонку: Тодоренко расхваливает РФ в новом шоуВидео

07:39

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожарыФото

06:46

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФмнение

06:35

Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

02:54

Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре ТанаФото

02:15

Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

01:40

Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причинуВидео

09 сентября, суббота
23:50

ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

Реклама
23:06

Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

22:53

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:48

ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

22:28

"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украинемнение

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника ПутинаВидео

21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

20:31

Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

20:24

Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять