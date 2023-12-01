Евгений Клопотенко приготовил шаурму из борща.

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Шаурма из Борща: Клопотенко удивил решением / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Известный в Украине повар Евгений Клопотенко специализируется на приготовлении различных блюд. Однако он славится не только изобретением уникального меню для школьников и рецептами в целом, а и интересным и необычными решениями.

В одной из своих соцсетей Клопотенко показал, как приготовил шаурму из борща.

Шаурма из борща - рецепт Евгения Клопотенко

Вам понадобится:

видео дня

шаурма

борщ

лук зеленый

чеснок

сметана

лаваш

сито

сковорода

Как приготовить шаурму из борща:

Для того, чтобы приступить к готовке, необходимо процедить через сито борщ так, чтобы осталась только гуща. Её необходимо выложить на лаваш, сверху нужно уложить зеленый лук и порезать чеснок. Последним штрихом является сметана. Её необходимо равномерно распределить по гуще и завернуть лаваш привычным способом, после чего отправить на сковороду и обжарить.

"Это какой-то прикол, но мне понравилось", - прокомментировал свое блюдо Клопотенко.

Смотрите видео о том, как приготовить шаурму из борща:

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