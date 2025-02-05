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Что ни в коем случае нельзя делать котятам: ветеринар раскрыл 5 проблем

Юлия Закрепа
5 февраля 2025, 22:45
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Что нельзя маленьким котятам есть и как правильно ухаживать за ними - специалист дал важные советы.
Что ни в коем случае нельзя делать котятам: ветеринар раскрыл 5 проблем
Что нельзя делать со своим котенком / коллаж: Главред, фото: unsplash

Интересное из материала:

  • Можно ли кастрировать маленьких котят
  • Какого питания придерживаться для кошек

Завести домашнего любимца важное решение, поэтому важно понимать, как правильно за ним ухаживать. Чтобы помочь потенциальным владельцам котов, один ветеринар поделилась обычными методами, которые нельзя применять к маленьким котятам.

Ветеринар Кит из Великобритании поделилась ценными советами по уходу за домашними животными в социальных сетях, говорится в издании Ехргеѕѕ.

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"Я ветеринар и вот пять вещей, которые я не буду делать со своим маленьким котенком", - отметила она, прежде чем начать в свой список.

Можно ли кормить котенка сырой пищей

Эксперт рассказала, что для питания маленького любимца следует придерживаться определенных правил.

"Во-первых, я не буду кормить его сырой пищей, лучше выбрать специальные гранулы и влажный корм. Для меня, лично и профессионально существует риск для здоровья котенка. Если вы выберете сырой корм, то это хорошо, но это не для меня", - считает женщина.

Использование лазерных указок

Ветеринар рассказала, что лазерные указки должны быть запрещены, поскольку они могут расстраивать кошек.

"Хотя за ними увлекательно преследовать, когда они бросаются, но не за что ловить. И они могут считать это действительно очень раздражающим", - сказала она.

Чем нужно кормить кота

Ветеринар также обсудила планы по разнообразию рациона котенка.

"Хотя котенок всегда будет есть приготовленную крупу или мокрый корм, тогда я не сохраню его жизнь. Нашим котам очень важно привыкнуть к разным консистенциям и разным вкусам. Поэтому нужно регулярно менять его блюда", - добавила эксперт.

Что ни в коем случае нельзя делать котятам: ветеринар раскрыл 5 проблем
Как нужно кормить котенка / Инфографика: Главред

Нужно ли кастрировать котенка

Специалист подчеркнула важность стерилизации котят в молодом возрасте для их здоровья.

"Гораздо лучше, чтобы коты, как девочки, так и мальчики, были кастрированы. Они гораздо реже дерутся, убегают и попадают в неприятности. Кошки конечно же не могут забеременеть", - добавила ветеринар.

Как воспитывать котенка

Женщина также советует воспитывать своих котят, как уличных котов.

"Для наших котов это вполне нормально. Вы можете дать своей кошке все, что ей нужно, просто живя в доме, но это не так легко, как иметь выход на улицу, поэтому он будет выходить на улицу и встречаться с большим миром. Решить выпустить кота на улицу - это балансировка", - пояснила она.

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