Что значит, если кошка ходит по дому и мяукает: на что стоит обратить внимание

Что значит, если кошка мяукает просто так - ветеринары рассказали вероятные причины.

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Почему кошка кричит без причины / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

О чем свидетельствует странное поведение кошки

Как успокоить домашнего любимца

Почему кошка кричит без причины - Главред собрал полезные факты о чем свидетельствует странное поведение животного. Специалисты советуют прежде всего разобраться в причине обеспокоенности кошки. В зависимости от той или иной причины можно понять, как действовать: воспитывать, лечить или просто проявить свое внимание.

Как понять, о чем мяукает кошка

Коты - очень необычные животные, ведь их характер очень привередлив. Каждый котик имеет свой характер и темперамент, поэтому своим мяуканьем они хотят что-то рассказать своим владельцам, объяснили специалисты.

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Своим непрерывным мяуканьем коты прежде всего могут привлекать внимание к другим котикам или кошкам. Течка у животных бывает в разные месяцы, но чаще это приходится весной. Поэтому коты могут кричать в этот период из-за изменения гормонального фона.

Также кот может громко кричать из-за того, что кто-то чужой приближается на территорию, которую он считает своей собственностью.

Часто некоторые коты любят быть в центре внимания и проводить время с хозяином. Однако, если коту скучно, он непременно об этом расскажет своим настойчивым мяуканьем.

Если ваш кот постоянно мяукает, то это может быть признаком того, что у него что-то болит. Возьмите своего любимца на руки и пощупайте живот, если вы заметили странные изменения на теле, то стоит обратиться к врачу.

Почему кот ходит по дому и мяукает

Существует множество причин мяуканья домашних любимцев. Среди самых распространенных стоит выделить следующие:

Мяуканье кота может свидетельствовать о том, что он может быть голодным и просит, чтобы его покормили или налили воды.

Часто котенок может мяукать, если он оказался в новой семье без своей мамы. В первый период малыши очень напуганы и растеряны, поэтому часто мяукают.

Также домашние животные могут мяукать, если у них есть какая-то проблема. Часто это могут быть ситуации, когда кот где-то застрял или не может слезть с дерева.

Своим мяуканьем котик может проситься погулять на улицу, если вы живете в частном доме.

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