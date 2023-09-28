Стрижка привлечет внимание Купидона: лунный календарь стрижек на октябрь 2023

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может дать человеку несчастье и лишить его удачи и энергии, а когда наоборот поможет сохранить любовь, сохранить энергию, и насладиться хорошими изменениями.
Фазы Луны в октябре 2023
Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в смене имиджа. Качество стрижки и покраски, а также впечатления от них напрямую зависят от состояния Луны. Для того, чтобы быть довольным сменой своего внешнего вида – необходимо делать это с оглядкой на лунный календарь стрижек.
Растущая Луна в октябре – с 15 по 27 октября
Убывающая Луна в октябре – с 1 по 13, с 30-31 октября
Полнолуние – 28 октября
Новолуние – 14 октября
Благоприятные дни для стрижки в октябре 2023
Стрижка в правильный день лунного календаря может обеспечить прилив хорошей энергии и впечатления от своего внешнего вида. Нередко она также может повлиять на финансовое благополучие и самочувствие.
Лучшим днями для стрижки в октябре станут такие числа: 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 24, 27, 28, 31 октября.
Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2023
Неблагоприятными днями для стрижки в октябре являются следующие числа: 1, 6, 7, 17, 22, 24, 27, 29 октября.
Однако, если у вас не получится запланировать смену имиджа на благоприятный день, выбирайте нейтральные, например – 2, 4, 15, 24, 31 октября.
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