Сытный куриный суп всего из шести ингредиентов: рецепт для ленивых

Куриный суп хорошо согревает в осенние вечера. Он также облегчает симптомы сезонных болезней. Миска бульона улучшит гидратацию во время простуды. А еще - это просто вкусный и сытный перекус.
Однако многих не устраивает, что приготовление супа занимает много времени. Но популярная блогерша Лиана из Liana’s Kitchen нашла идеальный вариант, как быстро приготовить суп и не навредить его вкусу. Для этого потребуется всего 6 ингредиентов, пишет Express.
Более того, суп можно готовить как из куриного филе, так и из других - более дешевых - частей птицы.
Простой рецепт куриного супа - пошагово
Вам понадобится:
- 200 г нарезанной вареной курицы;
- два раздавленных зубчика чеснока;
- одна нарезанная (среднего размера) луковица;
- 200 г нарезанного кубиками картофеля;
- 1 л куриного бульона.
Главный секрет рецепта - все его ингредиенты можно по желанию добавить в суп сразу.
Чтобы приготовить суп, нарежьте все ингредиенты и бросьте их в кастрюлю или суповарку.
Смотрите, как готовить куриный суп - видео:
Важно соблюдать соотношение воды и овощей с мясом.
Варите ингредиенты на малом огне около 20 минут или пока картофель не станет мягким.
После приготовления с помощью ручного блендера превратите ингредиенты в однородный суп.
"Чтобы изменить консистенцию супа, можно добавить больше или меньше картофеля. Чем больше вы добавите, тем гуще он будет", - раскрыла секрет Лиана.
После смешивания приправьте солью и перцем по вкусу.
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