Сытный куриный суп всего из шести ингредиентов: рецепт для ленивых

Этот крем-суп станет изюминкой вашего ужина с родственниками.

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Этот легкий суп с курицей сведет с ума ваших гостей / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com

Куриный суп хорошо согревает в осенние вечера. Он также облегчает симптомы сезонных болезней. Миска бульона улучшит гидратацию во время простуды. А еще - это просто вкусный и сытный перекус.

Однако многих не устраивает, что приготовление супа занимает много времени. Но популярная блогерша Лиана из Liana’s Kitchen нашла идеальный вариант, как быстро приготовить суп и не навредить его вкусу. Для этого потребуется всего 6 ингредиентов, пишет Express.

Более того, суп можно готовить как из куриного филе, так и из других - более дешевых - частей птицы.

Простой рецепт куриного супа - пошагово

Вам понадобится:

200 г нарезанной вареной курицы;

два раздавленных зубчика чеснока;

одна нарезанная (среднего размера) луковица;

200 г нарезанного кубиками картофеля;

1 л куриного бульона.

Главный секрет рецепта - все его ингредиенты можно по желанию добавить в суп сразу.

Чтобы приготовить суп, нарежьте все ингредиенты и бросьте их в кастрюлю или суповарку.

Смотрите, как готовить куриный суп - видео:

Важно соблюдать соотношение воды и овощей с мясом.

Варите ингредиенты на малом огне около 20 минут или пока картофель не станет мягким.

После приготовления с помощью ручного блендера превратите ингредиенты в однородный суп.

"Чтобы изменить консистенцию супа, можно добавить больше или меньше картофеля. Чем больше вы добавите, тем гуще он будет", - раскрыла секрет Лиана.

После смешивания приправьте солью и перцем по вкусу.

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