Нежный и сливочный: готовим суп с плавленым сыром и курицей менее чем за час

Сырный суп с плавленым сыром готовится элементарно, а вкус в разы лучше, чем классический.
Время приготовления: 50 минут
Время на подготовку: 5 минут
Кухня Интернациональная
Сырный суп с курицей и грибами приготовить очень просто. Для этого не нужно тратить много средств, чтобы купить какой-то особенный сыр. Достаточно лишь добавить любимый всеми плавленый сырок, чтобы первое перестало выглядеть и смаковать пресно.
Сырный суп с курицей - рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт
- картофель - 2-3 шт
- лук - 1 шт
- морковь - 1 шт
- сыр плавленый - 2 ст. л
- яйца перепилиные - 5-6 шт
- специи по вкусу
Приготовление: Картофель нарезаем небольшим кубиком, ставим вариться.Тем временем обжариваем куриное филе до золотой корочки, добавляем к картофелю. В той же сковороде жарим лук и морковь, заправляем любимыми специями и добавляем в суп. Далее добавляем плавленый сыр, перемешиваем и добавляем вареные яйца, зелень по вкусу.
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Смотрите, как приготовить сырный суп с грибами:
@vistovska_cooking Сырный суп с курицей-Куриное филе 1 шт - Картофель 2-3 шт - Лук 1 шт - Морковь 1 шт - Сыр плавленый 2 ст. л - Яйца перепиленные 5-6 шт - любимые специи по вкусу Картофель нарезаем небольшим кубиком, ставим вариться. Тем временем обжариваем куриное филе до золотой корочки, добавляем к картофелю. В той же сковороде жарим лук и морковь, заправляем любимыми специями и добавляем в суп. Далее добавляем плавленый сыр, перемешиваем и добавляем яйца вареные, зелень по вкусу. Этот супчик точно станет вашим любимым вкусного!❤️ #кулинария# рецепты#фудблог#фудблогер# сырныйсуп оригінальний оригинальный звук-Vistovska_cooking
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