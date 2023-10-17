Нежный и сливочный: готовим суп с плавленым сыром и курицей менее чем за час

Сырный суп с плавленым сыром готовится элементарно, а вкус в разы лучше, чем классический.

https://glavred.info/recipes/first-courses/other-soups/nezhnyy-i-slivochnyy-gotovim-sup-s-plavlenym-syrom-i-kuricey-menee-chem-za-chas-10508923.html Ссылка скопирована

Крем суп сырный / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (vistovska_cooking)

Сырный суп с курицей и грибами приготовить очень просто. Для этого не нужно тратить много средств, чтобы купить какой-то особенный сыр. Достаточно лишь добавить любимый всеми плавленый сырок, чтобы первое перестало выглядеть и смаковать пресно.

Сырный суп с курицей - рецепт

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт

картофель - 2-3 шт

лук - 1 шт

морковь - 1 шт

сыр плавленый - 2 ст. л

яйца перепилиные - 5-6 шт

специи по вкусу

Приготовление: Картофель нарезаем небольшим кубиком, ставим вариться.Тем временем обжариваем куриное филе до золотой корочки, добавляем к картофелю. В той же сковороде жарим лук и морковь, заправляем любимыми специями и добавляем в суп. Далее добавляем плавленый сыр, перемешиваем и добавляем вареные яйца, зелень по вкусу.

видео дня

Смотрите, как приготовить сырный суп с грибами:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.