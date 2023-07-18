"Так у всех семьях": женщина на весь Интернет "опозорила бесполезного мужа"

Недовольная женщина пожаловалась на своего мужа в Сети. Она утверждает, что все женщины, которых она знает, сталкиваются с одной и той же проблемой в отношениях со своими мужьями - что они "довольно бесполезны" дома и не выполняют свою долю работы по уходу за детьми и по дому.
Женщина опубликовала анонимную тираду о том, что ее муж не заботится о детях и доме, поэтому большая часть работы ложится на нее - и ей это надоело, пишет dailyrecord.
"Все женщины, которых я знаю, находятся в моей ситуации. Очень бесполезный муж. Их оставляют присматривать за детьми и называют ворчуньями, если они жалуются. В основном все ложится на них. Браки у них никудышные", - утверждает женщина.
Также она отметила, что ей советуют разводиться, но это, по ее мнению, ничем не поможет, поскольку "все мужчины одинаковы".
"В реальной жизни все мои знакомые женщины сталкиваются с чем-то похожим. В основном она отвечает за все, что связано с детьми и домом. Муж много работает, но не вносит никакого вклада в заботу о детях и домашнем хозяйстве", - заявила недовольная домохозяйка.
По словам женщины, она чувствует себя разочарованной, ей как будто "лгали" о том, что такое быть замужем.
"Что случилось с мужчинами, которых вырастили наши родители? Что они ждут от женщин, чтобы они по-прежнему были такими же, как их матери? Делать все для детей и семьи", - недоумевает женщина.
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