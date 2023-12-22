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Тату с именем ребенка: приметы, которые предупреждают об опасности

Юлия Закрепа
22 декабря 2023, 01:30
Тату с именем мужчины - приметы, о которых стоит знать перед тем, как делать татуировку на своем теле.
Тату с именем ребенка: приметы, которые предупреждают об опасности
Тату посвященные детям / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: Alliance Tattoo

Можно ли делать тату со своим именем или именем близкого человека - это очень важный выбор, ведь татуировка остается навсегда. Прежде чем сделать тату на своем теле необходимо хорошо обдумать и взвесить все "за" и "против". Каждый символ, текст или имя приобретает большое значение, когда набиваете его теле.

Мастера тату советуют тщательно подходить к выбору тату и ознакомиться со всеми смыслами определенного символа или фразы.

Почему нельзя делать тату с именем любимого

Часто влюбленные пары хочу оставить след о своей пылкой любви и выбор падает на тату. Однако, мастера по татуировке рассказывают, что часто сталкиваются с подобными ситуациями. Но это не правильный подход. Не все пары остаются вместе до конца, следовательно потом приходится сводить татуировки, а это занимает много времени и средств. Не стоит спешить принимать такое решение, ведь последствия могут быть разные. Прежде чем решите показать свою любовь в виде татуировки с именем, хорошо подумайте.

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Почему нельзя делать тату с именем ребенка

В народе считают, что чаще всего с именами детей колдуют гадалки. Когда один из родителей делает татуировку с именем своего ребенка, то таким образом выставляет важную информацию своего рода. Часто люди из злых помыслов могут сглазить ребенка.

Также не рекомендуется родителям набивать татуировки с именем ребенка, ведь известно, что родители умирают раньше детей. Когда человека хоронят, то в могилу отправляется и имя ребенка, который еще жив. Это плохая примета.

Не стоит набивать на свое тело тату в виде детской ножки и сердца внутри нее. Такая картинка означает плохие и жуткие события. Считается, что это может быть связано с продолжением рода. В будущем такое может привлечь выкидыши или рождение мертвых младенцев.

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