Тайну Лох-Несского чудовища раскрыто: исследователь объяснил "горбы" на воде

Теперь он намерен изучить это явление в глубоководных районах озера.

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Исследователь заявил, что раскрыл загадку Лох-Несского чудовища / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чем может на самом деле быть Лох-Несское чудовище

Почему легенда о чудовище может быть просто байкой

Тайна Лох-Несского чудовища, которая десятилетиями будоражила воображение людей по всему миру, может быть связана с необычным природным явлением.

Основатель исследовательской группы Loch Ness Exploration Алан МакКенна в интервью Daily Mail предположил, что легендарные "горбы" чудовища на поверхности озера могут быть результатом появления так называемых "стоячих волн", пишет Главред.

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Он заснял это явление в месте, где река встречается с озером в районе Форт-Августус на юго-западе Лох-Несса.

"Стоячая волна возникает, когда две волны от лодки с одинаковой частотой и амплитудой движутся в противоположных направлениях. Когда они встречаются, это взаимодействие может создать видимость волны, которая выглядит как горб," — пояснил исследователь.

По его словам, на формирование стоячих волн влияют размеры лодки, ее направление и скорость течения. Теперь МакКенна намерен изучить это явление в глубоководных районах озера, чтобы понять, как оно выглядит в его центральной части.

В детстве исследователь был сторонником популярной теории о плезиозавре, однако годы изучения озера заставили его усомниться в существовании древнего существа.

"Если в Лох-Нессе и есть неизвестные животные, то они явно нарушают все наши правила. Это идеальная среда для скрытного существа: 23 мили холодной темной воды, глубиной до 750 футов. Там настолько темно, что вы можете находиться рядом с подводной лодкой на глубине 200 футов и даже не заметить ее," — добавил МакКенна.

Таким образом, исследователь предлагает взглянуть на загадку Лох-Несса с точки зрения природных явлений, а не легенд.

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Лох-несское чудовище Персонаж шотландского фольклора и современной массовой культуры, существо, согласно популярным представлениям обитающее в озере Лох-Несс в Северо-Шотландском нагорье; часто описывается как крупное животное с длинной шеей и с одним или несколькими горбами, выступающими из воды. Представления об этом существе менялись с тех пор, как оно стало объектом мировой массовой культуры в 1933 году. Доказательством его существования считаются свидетельства "очевидцев" и ряд спорных фотографий и показаний гидролокатора.

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