Тиран или надежный защитник: как определить тип характера мужчины по морщинам

Морщины могут стать своеобразной подсказкой к характеру человека. Главное - внимательно их "читать".

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Как определить характер мужчины по его морщинам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что можно узнать:

На каком участке лица морщины указывают на целеустремленного человека

Что означают у мужчин вертикальные морщины между бровями

Первые признаки старения на лице часто вызывают большое волнение не только у женщин, но и у мужчин. Однако это миф, что морщины - лишь следствие возрастных изменений. Как подчеркивают эксперты womanlife, все гораздо запутаннее и интереснее. Их видение передает Главред.

Часто именно узоры на коже являются отражением нашего внутреннего состояния, характера и отношения к жизни. Особенно интересно анализировать их у мужчин, которые за собственной сталеватостью эмоций и закрытостью к проявлениям чувств, часто скрывают яркий внутренний волнующий мир.

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Расположение морщин может рассказать многое об их характере. Вот самые распространенные типы морщин и то, что они могут означать:

Горизонтальные морщины на лбу

Мужчина с тонкими морщинами, которые пересекают лоб, открытый и честный. Он всегда говорит прямо, часто не задумываясь о последствиях. Его искренность граничит с наивностью, но при этом он уважает чужие границы и не позволяет нарушать свои. Такой человек эмоционален, но доброжелателен и не склонен к интригам.

Вертикальные морщины между бровями

Эти морщины выдают мыслителя и философа, который любит проводить время в размышлениях. Внешне такой человек может казаться мрачным или даже отстраненным. На самом деле он чувствительный и глубокий, но открывается только в узком кругу близких людей.

"Гусиные лапки" вокруг глаз

Морщины возле глаз чаще всего встречаются у жизнерадостных и общительных людей. Они любят активную жизнь, всегда готовы помочь, но не терпят, когда их доброту используют. В конфликтах такие люди могут проявить неожиданную силу и эмоциональность, хотя на первый взгляд кажутся мягкими.

Носогубные складки

Такие морщины характерны для людей, которые привыкли добиваться всего самостоятельно. Они прошли через много испытаний, которые закалили их характер. Обычно это люди с сильным внутренним стержнем, которые хорошо понимают ценность жизненного опыта.

Морщины над губами

Мелкие вертикальные морщины от носа к губам указывают на человека требовательного и принципиального. Он остро реагирует на несправедливость, хотя старается не провоцировать конфликты. Если кто-то переходит его границы или не разделяет его принципов, такой человек может разорвать отношения без сожаления.

Морщина на подбородке

Вертикальная складка на подбородке говорит об ответственном и надежном мужчине. Он является примером верного друга, заботливого отца и добросовестного работника. Такому человеку можно доверять, но он не терпит потребительского отношения.

Другие интересные способы определить характер человека

Кстати, эксперты также рассказали, как по подписи можно узнать о характере человека. Например, простая подпись без лишних деталей свидетельствует о решительности и уверенности в себе и своих возможностях.

Также можно узнать о характере по почерку. Мы объясняем, на что обращать внимание и как это правильно интерпретировать.

Также есть простой тест, который поможет в выборе партнера. Надо только выбрать, какой танец на картинке вам по душе больше.

Что интересно, многое о человеке может рассказать и порода его собаки. Именно домашний любимец может быть ключом, который поможет вам открыть новые грани личности.

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