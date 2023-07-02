Учительница 20 лет прогуливала школу: нашлась "пропажа" в неожиданном месте

Педагог отрицает все обвинения - она намерена доказать свою невиновность.

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Учительница 20 лет прогуливала школу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Учительница из Италии не появлялась на работе в течение нескольких десятилетий, но получала зарплату.

Педагог прогуливала работу в течение 20 из 24 лет своей трудовой деятельности и была официально уволена после решения суда на прошлой неделе, пишет Insider.

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Школа Чинции уволила Паолину Де Лио в 2017 году после нескольких жалоб на ее стиль преподавания, но восстановила ее в 2018 году после решения судьи в Венеции.

Верховный кассационный суд Италии отменил решение в начале этой недели и назвал ее длительные отлучки в школу - в приморском городе недалеко от Венеции - "постоянной и абсолютной неумелостью"

Де Лио была недовольна решением суда и заявила, что будет "восстанавливать истину" с помощью документов, доказывающих ее версию. Однако она не смогла предъявить их, заявив итальянской газете Repubblica: "Извините, но сейчас я на пляже".

"Я буду восстанавливать правду о фактах этой абсолютно уникальной и сюрреалистической истории", - сказала Де Лио.

Первые 10 лет своей работы в школе она полностью отсутствовала. В остальное время преподаватель истории и философии использовала больничные дни, отпуска и путевки, чтобы посещать конференции и не проводить уроки.

Суд узнал, что в те скудные периоды, когда она преподавала, она отвлекалась на телефон, брала учебники у студентов - которые, похоже, получали оценки наугад - и в целом ее уроки выглядели импровизированными и "сумбурными".

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