"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

Массированный обстрел и последствия могут ожидать Украину в ближайшие дни. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, диктатор Кремля Владимир Путин задумал новый удар.
Как рассказала астролог, несколько городов Украины могут попасть под массированный обстрел, передает Главред.
"Одесса и Одесская область. Будет лететь и очень сильно. Переходите в укрытия обязательно", - сообщила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Также Вакулина рассказала, что в ближайшее время может быть удар по столице.
"Киев. Будьте готовы к массовому обстрелу в ближайшее время. Очень трагические события показывают карты", - сообщила астролог Ангелина Вакулина.
Также астролог назвала места, где стоит быть внимательным.
"Полтава. Больницы и поликлиники, без острой необходимости не ходите в ближайшее время. Угроза очень высокая", - передает астролог в своем прогнозе.
Также астролог отметила, что стоит собрать все ценные документы.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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