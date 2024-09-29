"Угроза высокая для этих городов Украины": что задумал Путин - прогноз

Когда может произойти новый массированный удар по Украине, рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.

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Война в Украине прогноз нового удара / Коллаж Главред, фото ГСЧС, Сухопутные войска

Массированный обстрел и последствия могут ожидать Украину в ближайшие дни. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, диктатор Кремля Владимир Путин задумал новый удар.

Как рассказала астролог, несколько городов Украины могут попасть под массированный обстрел, передает Главред.

"Одесса и Одесская область. Будет лететь и очень сильно. Переходите в укрытия обязательно", - сообщила астролог.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Также Вакулина рассказала, что в ближайшее время может быть удар по столице.

"Киев. Будьте готовы к массовому обстрелу в ближайшее время. Очень трагические события показывают карты", - сообщила астролог Ангелина Вакулина.

Также астролог назвала места, где стоит быть внимательным.

"Полтава. Больницы и поликлиники, без острой необходимости не ходите в ближайшее время. Угроза очень высокая", - передает астролог в своем прогнозе.

Также астролог отметила, что стоит собрать все ценные документы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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