Увидите цвет, которого не существует в природе: оптическая иллюзия на 30 секунд

В мире существуют главные всем известные цвета и все их оттенки, однако с помощю оптической иллюзии можно увидеть, какого цвета в природе не существует.
А если вы любите оптические иллюзии, почитайте наш материал: Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд.
Для того, чтобы узнать, какой цвет человек не видит в обычной жизни, понадобится 30 секунд и немного сосредоточенности.
Если вы никогда не задумывались, какой цвет невозможно сделать и показать в реальном мире, попробуйте:
- навести взгляд на белую точку в центре картинки
- смотреть на точку 30 секунд
- закрыть глаза, когда это время пройдет
Оптическая иллюзия предлагает увидеть цвет, который человек не может увидеть в обычной жизни, однако он имеет свое название - "Настоящий циан". Для каждого она подарит свой индивидуальный оттенок, в зависимости от уникальных параметров глаза человека.
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