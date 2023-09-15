Увидите цвет, которого не существует в природе: оптическая иллюзия на 30 секунд

С помощью оптической иллюзии Главред покажет, какой цвет человек не видит в обычной жизни.

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Оптическая иллюзия на 30 секунд / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

В мире существуют главные всем известные цвета и все их оттенки, однако с помощю оптической иллюзии можно увидеть, какого цвета в природе не существует.

А если вы любите оптические иллюзии, почитайте наш материал: Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд.

Для того, чтобы узнать, какой цвет человек не видит в обычной жизни, понадобится 30 секунд и немного сосредоточенности.

видео дня

Если вы никогда не задумывались, какой цвет невозможно сделать и показать в реальном мире, попробуйте:

навести взгляд на белую точку в центре картинки

смотреть на точку 30 секунд

закрыть глаза, когда это время пройдет

Оптическая иллюзия предлагает увидеть цвет, который человек не может увидеть в обычной жизни, однако он имеет свое название - "Настоящий циан". Для каждого она подарит свой индивидуальный оттенок, в зависимости от уникальных параметров глаза человека.

Оптическая иллюзия / скриншот

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