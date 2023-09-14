Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд

Хитрая головоломка с совой поставила в тупик многих людей. Ее автор говорит, что если вы сможете найти птицу на картинке, то значит, вы обладаете очень острым зрением.
Мастер головоломок бросил вызов зрителям - он попросил их найти на картинке сову, пишет The Sun.
"Вы должны найти сову на картинке. Посмотрим, насколько хорошее у тебя зрение", - говорит он.
Дав людям на это 10 секунд, он объяснил, что эта задача почти не осуществима для 90% людей.
Для тех, кому эта задача оказалась не по зубам, автор иллюзии дал подсказку.
"Если хорошенько присмотреться, то можно обнаружить сову почти в самом центре изображения", - сказал он.
Ну что справились? Если нет, то мы подготовили для вас ответ.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 5-го человека за 15 секунд. Группа из четырех человек, разговаривающих на улице, сразу бросается в глаза. А вот еще одного человека на картинке смогут увидеть только те, кто умеет мыслить нестандартно.
Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти 8 среди нулей. Всего за 20 секунд нужно разыскать цифру, которая выделяется из общего ряда.
Больше оптических иллюзий от Главреда:
- Оптическая иллюзия для самых сообразительных: не все смогут найти 8 среди нулей
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