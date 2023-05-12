Врачи ничего не нашли: умные часы спасли от смерти беременную девушку

Устройство отправило тревожный сигнал, на который девушка вовремя отреагировала.

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Часы спасли жизнь беременной девушке / Коллаж Главред, фото: mirror, pexels.com

Беременная девушка заявила, что часы Apple Watch спасли ее жизнь. 24-летняя Ребекка МакМанус чувствовала одышку в течение нескольких недель, но вовремя заметила проблему.

Нормальный пульс человека в состоянии покоя должен составлять от 60 до 100 ударов в минуту, но у нее он подскочил до 154 ударов в минуту, пишет Mirror.

Однако врачи объяснили симптомы тем, что ребенок толкается в диафрагму, и отправили ее домой, но после более тщательного осмотра у нее обнаружили две легочные эмболии - тромбы в кровеносных сосудах в легких, которые могут быть опасны для жизни, если их не лечить быстро.

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Будущая мама сейчас принимает препараты для разжижения крови и считает, что часы Apple Watch спасли ей жизнь.

"Я чувствовала усталость и одышку, но я ожидала этого во время второй беременности. Я поднялась на два лестничных пролета в свою квартиру, и мне было трудно дышать. Я села на диван, и мои часы показали, что мой пульс был на уровне 140 ударов в минуту в течение более 10 минут, как будто я занималась спортом. Я не поверила, пока не встала и не почувствовала головокружение. Затем пульс поднялся до 154 ударов в минуту. Если бы не мои часы Apple Watch, я бы не поняла, в какой опасности нахожусь. Это спасло мне жизнь", - призналась девушка.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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