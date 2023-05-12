УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Врачи ничего не нашли: умные часы спасли от смерти беременную девушку

Сергей Кущ
12 мая 2023, 10:21 обновлено 12 мая, 10:21
260
Устройство отправило тревожный сигнал, на который девушка вовремя отреагировала.
Часы спасли жизнь беременной девушке
Часы спасли жизнь беременной девушке / Коллаж Главред, фото: mirror, pexels.com

Беременная девушка заявила, что часы Apple Watch спасли ее жизнь. 24-летняя Ребекка МакМанус чувствовала одышку в течение нескольких недель, но вовремя заметила проблему.

Нормальный пульс человека в состоянии покоя должен составлять от 60 до 100 ударов в минуту, но у нее он подскочил до 154 ударов в минуту, пишет Mirror.

Однако врачи объяснили симптомы тем, что ребенок толкается в диафрагму, и отправили ее домой, но после более тщательного осмотра у нее обнаружили две легочные эмболии - тромбы в кровеносных сосудах в легких, которые могут быть опасны для жизни, если их не лечить быстро.

видео дня

Будущая мама сейчас принимает препараты для разжижения крови и считает, что часы Apple Watch спасли ей жизнь.

"Я чувствовала усталость и одышку, но я ожидала этого во время второй беременности. Я поднялась на два лестничных пролета в свою квартиру, и мне было трудно дышать. Я села на диван, и мои часы показали, что мой пульс был на уровне 140 ударов в минуту в течение более 10 минут, как будто я занималась спортом. Я не поверила, пока не встала и не почувствовала головокружение. Затем пульс поднялся до 154 ударов в минуту. Если бы не мои часы Apple Watch, я бы не поняла, в какой опасности нахожусь. Это спасло мне жизнь", - призналась девушка.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

Вам может быть интересно:

беременность интересные новости
Реклама

Главное за день

The Times сообщило, что Зеленскому отказали в выступлении на Евровидении 2023 - в ОП отреагировали

The Times сообщило, что Зеленскому отказали в выступлении на Евровидении 2023 - в ОП отреагировали

11:20 Украина
ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - Минобороны

ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - Минобороны

09:53 Украина
"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – Сотник

"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – Сотник

09:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:38

Что будет, если кинуть дрожжи в унитаз или туалет: работает ли школьная легенда

11:20

The Times сообщило, что Зеленскому отказали в выступлении на Евровидении 2023 - в ОП отреагировалиВидео

11:19

"ВСУ прорвали фланги": Пригожин в панике просит Шойгу приехать в БахмутВидео

11:12

Какой хлеб самый полезный для здоровья: 5 здоровых видов и как их "опознать" по этикетке

11:09

"Вы – убийцы": солист "Би-2" жестко обругал фанатов-путинцев

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:02

Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных - Sky News

10:59

Гороскоп на завтра 12 мая 2023: Рыбам – успех, Близнецам - уныниеВидео

10:43

В боях за Украину погиб сын участника национально-освободительной борьбы 70-х годов Владимир Витив

10:37

Загадка, с которой справятся лишь единицы: нужно за 30 секунд найти двух животных на рисунке

Реклама
10:21

Врачи ничего не нашли: умные часы спасли от смерти беременную девушку

10:05

В Москву пришла "бавовна": горит предприятие вторпереработки и завод по производству двигателей для МиГовВидео

09:53

ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - МинобороныВидео

09:43

"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – СотникВидео

09:32

Оккупанты забрали жизнь защитника с Одесщины: у него осталась жена и две дочки

09:05

Как нужно есть щавель: интересные факты о популярной зелени ошарашат

09:04

Лукашенко пропал уже на два дня: оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем у диктатора БеларусиВидео

08:45

"Не знают, где ждать удара": у оккупантов началась паника из-за контрнаступления ВСУ – ГуменюкВидео

08:40

В Крыму лежит карта проигрыша России, там закопан ключ к победе Украины - СотникВидео

08:32

На Западе уже забыли, как Путин выкатил им ультиматуммнение

08:30

Рай для растений и радость для глаз: как оформить красивый подоконник для цветов

Реклама
08:19

Утро в Мелитополе началось с "бавовны": в центре оккупированного города прогремел мощный взрыв

07:51

РФ изменила планы относительно Бахмута и не собирается окружать украинские войска – ISW

07:47

Гороскоп на сегодня 12 мая 2023: Стрельцов спасет ангел хранитель, Львам - любовь с первого взглядаВидео

07:11

Танки Abrams передадут Украине в начале осени – Пентагон

07:08

Как стирать подушку с синтетическим наполнителем: 5 главных правил от опытных хозяек

06:41

ВСУ начали "формировать поле боя" для контрнаступления - CNN

06:23

Ситуация в Бамхуте неизменно очень тяжёлая. Но...мнение

04:30

Безумный тест на IQ: только гении могут заметить ошибку на изображении влюбленной пары

03:30

"Будет борьба за Москву": Кочетков раскрыл роль Пригожина в "войне" группировок в РоссииВидео

03:20

Уплетут за минуту и еще попросят: уникальный рецепт вкуснейшего рулета из лаваша за 15 минутВидео

02:10

Пригожин хочет бежать из России, вокруг него уже становится горячо - КочетковВидео

01:30

Кто больше всех выиграл на Евровидении: топ-3 главных счастливчикаВидео

00:51

Почему 12 мая никогда нельзя вытирать пыль в доме: приметы и запретыВидео

00:35

В важных решениях супруги решили полагаться на свою собаку: пес даже выбрал имя ребенку

00:10

Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

00:09

Евровидение-2023: второй полуфинал - кто будет бороться за победу в финалеВидео

11 мая, четверг
23:51

"Даже Щедрик": на сцене Евровидения зазвучали невероятные ремиксы любимых украинских песен

23:35

"Царь отчаянный и ничего не боится": журналист рассказал, как Путин дал знак российским элитамВидео

23:26

Пригожин врет: в Минобороны рассказали о бешенных обстрелах при "дефиците" боеприпасовВидео

23:25

Группа из Австралии на "Евровидении-2023" устроили рок-перформанс в настоящей машине

Реклама
23:02

Первыми побежали "вагнеровцы": появились удивительные подробности разгрома оккупантов - CNNВидео

22:44

Тимур Мирошниченко назвал своих фаворитов за все время ЕвровиденияВидео

22:43

Курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии: эксперты раскрыли деталиВидео

22:24

Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запретыВидео

22:21

"Речь идет о плешивой крыске": Путин не является проблемой для системы РФ - экспертВидео

21:51

Какую прическу сделать в 50 лет: 4 лучшие омолаживающие стрижки, не требующие укладки

21:46

Евровидение-2023: где смотреть второй полуфинал онлайнВидео

21:40

"Встретится с Папой Римским": Владимир Зеленский отправится в Италию - СМИВидео

21:21

Несколько часов был в эйфории: "Покемон" лично рассказал, как сбил крылатую ракету Х-55Видео

21:20

Не успел увидеть новорожденную доченьку: 20-летняя девушка рассказала, как потеряла на войне женихаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять