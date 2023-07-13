"Все закончится быстро": названа дата завершения активной фазы войны в Украине - прогноз

Когда закончится самая большая бойня в Украине и сколько ждать победы, рассказала таролог Кейла Свидовая.

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Прогноз для Украины, когда закончится война / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Офис прзидента

До конца 2023 года Украину ожидает один самый тяжелый месяц. Как рассказала таролог Кейла Свидовая, сентябрь станет разрушающим, но конец 2023 года будет успешным.

"2023 год закончится очень хорошо. Единственный опасный месяц - сентябрь. Там будет энергия "Башни". Это связано с разрушениями. А в декабре будет энергия "Солнца", а "Солнце" - это победа. "Солнце" также, это хорошее здоровье и прекрасное настроение", - говорит таролог.

По ее словам, активная фаза войны будет происходить весь 2023 год, а победу можно ожидать в середине 2024 года.

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"Следующий 2024 год - это год справедливости. В следующим году произойдет переломный момент, когда будет стабилизация сил. К каким-то договоренностям и юридическому контакту можно будет прийти. А вот 2025 год идет под арканом "Отшельник" - это ресурсы (газ, нефть, золото, продукты, земля). Верю, что в 2024 году мы прийдем к миру, и в 2025 году будут восстановление. В Украину будут очень много вкладывать, будет очень много денег", - сказала она.

Кто такая Кейла Свидовая Кейла Свидовая - врач психолог по образованию и известный таролог, говорится на ее youtube-канале. Дает прогнозы для знаков зодиака и делает расклады для Украины.

Что ждет Украину в августе 2023 года

"В августе идут три энергии: Справедливость, Колесница, Дьявол. "Справедливость" - это баланс, переговоры, логика. Возможны подписания договоров. Энергия "Дьявола" дает запугивания и манипуляцию", - говорит таролог.

Она также отмечает, что "сейчас наши военные чувствуют себя очень уверенно и сплоченно. Не всегда оружие имеет перевес. Украина борется за себя и конкурентноспособная".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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