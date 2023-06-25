"Это не последняя трагедия": астролог назвала города Украины, которые в "красной зоне"

Астролог и таролог Ангелина Вакулина в интервью для Главреда рассказала, что самый напряженный период для Украины до 31 июля.
По ее словам, восточное направление будет оставаться тяжелым еще долго.
"Идет активное контрнаступление и контрнаступление будет достаточно успешным по всем фронтам. Самым тяжелым остается - Восток, это тяжело доступный участок фронта. Период самый тяжелый, но очень продуктивный для нас", - говорит астролог в интервью.
Вакулина рассказал, какие города и области находятся под угрозой.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Все оккупированные территории, Луганск, Донецк и города, которые находятся возле моря, рек, озер. Города, где находятся водные конструкции - в зоне риска до конца августа. Эти города находятся в "красной зоне", будут провокации со стороны воды. К сожалению, то, что произошло в Херсоне, это не последняя трагедия, которая будет связана с водой в Украине", - сказала астролог Главреду.
Над какими городами Украины нависла опасность
"Опасность остается для приграничных городов: Чернигов, Харьков. Это там, где будут на приграничных зонах россияне не жалеть нас, бомбить. Эти города еще будут терпеть. К сожалению, до окончания войны и нашей победы, на востоке будут идти очень масштабные. Левый берег Херсона под большой опасностью. Будут обстрелы, будут жертвы. К сожалению, на ближайший месяц я не вижу спокойствия", - добавила астролог.
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