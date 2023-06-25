"Это не последняя трагедия": астролог назвала города Украины, которые в "красной зоне"

Астролог Ангелина Вакулина назвала города Украины, которые в опасности до конца лета 2023 года.

https://glavred.info/life/eto-ne-poslednyaya-tragediya-astrolog-nazvala-goroda-ukrainy-kotorye-v-krasnoy-zone-10480639.html Ссылка скопирована

Прогноз для Украины до конца лета - гороскоп / Коллаж Главред, фото pixabay

Астролог и таролог Ангелина Вакулина в интервью для Главреда рассказала, что самый напряженный период для Украины до 31 июля.

По ее словам, восточное направление будет оставаться тяжелым еще долго.

"Идет активное контрнаступление и контрнаступление будет достаточно успешным по всем фронтам. Самым тяжелым остается - Восток, это тяжело доступный участок фронта. Период самый тяжелый, но очень продуктивный для нас", - говорит астролог в интервью.

видео дня

Вакулина рассказал, какие города и области находятся под угрозой.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

"Все оккупированные территории, Луганск, Донецк и города, которые находятся возле моря, рек, озер. Города, где находятся водные конструкции - в зоне риска до конца августа. Эти города находятся в "красной зоне", будут провокации со стороны воды. К сожалению, то, что произошло в Херсоне, это не последняя трагедия, которая будет связана с водой в Украине", - сказала астролог Главреду.

Над какими городами Украины нависла опасность

"Опасность остается для приграничных городов: Чернигов, Харьков. Это там, где будут на приграничных зонах россияне не жалеть нас, бомбить. Эти города еще будут терпеть. К сожалению, до окончания войны и нашей победы, на востоке будут идти очень масштабные. Левый берег Херсона под большой опасностью. Будут обстрелы, будут жертвы. К сожалению, на ближайший месяц я не вижу спокойствия", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: