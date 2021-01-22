"Всегда отмажет": украинские курсантки "зажгли" с российским копом

Курсантки из Украины снялись в ролике, в котором говорится о плюсах отношений с полицейским.
В Украине курсантки полицейской академии через Интернет "зажгли" с российским полицейским – записали совместное видео для сервиса ТікТок.
Видео, на котором запечатлено, как украинские курсантки веселятся, размещено в Telegram-канале ХС | Харьков.
На видео заcнято, как девушки и полицейский ритмично двигаются под музыку, а в субтитрах прописаны плюсы отношений с полицейским.
"…всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине…", – написано в субтитрах.
Ролик был размещено в аккаунте 109012nastia, сейчас к нему нет доступа.
Как украинские курсантки зажигали с российским полицейским – видеоНа видео в Twitter отреагировал активист Сергей Стерненко.
Напомним, в 2014 году Россия захватила Крым и развязала войну на Донбассе – после таких действий Украина разорвала большинство связей с Москвой, и теперь силовиков страны-агрессора в нашем государстве не пиарят.
- Справка. В Харькове находится Харьковский национальный университет внутренних дел – заведение высшего образования системы МВД Украины.
- Университет был основан в 1994 году, говорится на education.ua.