"Всегда отмажет": украинские курсантки "зажгли" с российским копом

В Сети появилось совместное видео украинских курсанток и российского полицейского / Скриншот

В Украине курсантки полицейской академии через Интернет "зажгли" с российским полицейским – записали совместное видео для сервиса ТікТок.

Видео, на котором запечатлено, как украинские курсантки веселятся, размещено в Telegram-канале ХС | Харьков.

На видео заcнято, как девушки и полицейский ритмично двигаются под музыку, а в субтитрах прописаны плюсы отношений с полицейским.

"…всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине…", – написано в субтитрах.

Ролик был размещено в аккаунте 109012nastia, сейчас к нему нет доступа.

Как украинские курсантки зажигали с российским полицейским – видео На видео в Twitter отреагировал активист Сергей Стерненко.

/ Скриншот

Напомним, в 2014 году Россия захватила Крым и развязала войну на Донбассе – после таких действий Украина разорвала большинство связей с Москвой, и теперь силовиков страны-агрессора в нашем государстве не пиарят.