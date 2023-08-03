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Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жира

Сергей Кущ
3 августа 2023, 22:03 обновлено 3 августа, 22:03
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Она показала очень простой лайфхак, который поможет вам очистить расческу.
Девушка легко очистила расческу от волос и жира
Девушка легко очистила расческу от волос и жира / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вам надоело иметь дело со всеми выпавшими волосами и мусором, которые застревают в вашей расческе, или вы хотите знать, как сделать ваши волосы более здоровыми и чистыми, этот быстрый и простой лайфхак по очистке расчески был создан для вас.

Лив Холистик в своем TikTik поделилась невероятно простым способом очистить расческу, за четыре простых шага:

  • Удалите все распущенные волосы с расчески.
  • В неглубокую емкость поместите расческу и 1 столовую ложку пищевой соды на стакан воды.
  • Убедитесь, что щетинки полностью покрыты водой (для этого Лив использует 6 чашек воды и 6 столовых ложек пищевой соды).
  • Оставьте кисть на 30-60 минут, затем смойте теплой водой.
Как убрать волосы с расчески
Как убрать волосы с расчески / скриншот

Этот простой процесс может быть более эффективным, чем вы думаете

видео дня

"Чистая расческа помогает содержать волосы в чистоте, поэтому вы не оставляете жир, грязь и налет обратно на волосы, когда расчесываете их", - говорит лив.

Смотрите видео о том, как очистить расческу от волос и жира:

@livholistic Day 22 of getting 1% more holistic everyday and today we’re cleaning your hair brush. First take any loose hair out of the hair brush, and then in a shallow container, place your hair brush and 1 Tbls of baking soda per one cup of water. You’ll want the bristles to be completely covered with water. Let it soak for 30-60 minutes. A clean hair brush helps keep your hair cleaner so you’re not putting the oil, dirt, buildup back in your hair. Rinse off with warm water when you’re done. When was the last time your cleaned your hair brush? #nontoxicbeauty#healthyhai#bakingsodauses#bakingsodahack♬ original sound - Liv Holistic

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