Вы допускаете большую ошибку, используя эти продукты для омлета

Омлет - один из самых популярных завтраков, но многие допускают фундаментальную ошибку при его приготовлении.

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Классический омлет - рецепт на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com

Вы можете думать, что отточили свой метод приготовления омлета, но, скорее всего, вы портите свой завтрак одним ключевым ингредиентом - и, возможно, пришло время отказаться от него.

Как пишет Express, начинки, которые мы добавляем в омлет, важны и не должны быть случайным решением.

Как приготовить омлет на сковороде - что следует учитывать

Первый шаг в приготовлении омлета - это правильно подготовить начинку. Важно, чтобы все, чем вы наполняете омлет, было уже приготовлено, так как на сковороде оно не успеет приготовиться.

Также важно убедиться, что ваши ингредиенты не будут выделять много воды при нагревании - влажные ингредиенты, такие как помидоры, могут создать водянистую и неприятную начинку.

Вместо помидоров выбирайте сладкий перец, грибы, сыр, оладьи, авокадо или тушеную спаржу.

Ингредиенты на один омлет:

два-три яйца;

одна ч. ложка воды или молока;

сливочное, растительное масло;

сыр, грибы, зеленый перец, вареное мясо для начинки.

Взбейте яйца с чайной ложкой молока, приправьте солью и перцем. Убедитесь, что желток и белок хорошо смешаны.

Смажьте сковороду сливочным маслом. Как только сковорода нагреется, влейте яичную смесь и с помощью лопаточки осторожно переместите приготовленное яйцо от края сковороды к центру.

Чтобы сырое яйцо заполнило пустое пространство, продолжайте наклонять и вращать сковороду.

Как сделать пышный омлет на сковороде - смотрите видео:

Вы можете начать добавлять начинку, когда поверхность яйца станет влажной, но не будет трястись при встряхивании сковороды. Добавляйте начинку экономно - не переусердствуйте. Когда начинка будет внутри, сложите омлет пополам с помощью лопатки и дайте нижней части немного подрумяниться.

С помощью лопаточки аккуратно переверните омлет на тарелку. Если осталась начинка, посыпьте ею сверху.

Складывание омлета - простой процесс, но многие люди до сих пор ошибаются. Совершенствование практики сделает ваш омлет эстетически приятным.

Чтобы сложить омлет, сначала добавьте желаемую начинку в одну половину омлета. Затем с помощью лопаточки аккуратно сложите другую половину омлета поверх начинок, образуя форму полумесяца.

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