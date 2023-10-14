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Как в детском саду: всего 3 ингредиента нужны, чтобы приготовить пышный омлет на сметане на всю семью

Лидия Неплях
14 октября 2023, 08:39 обновлено 14 октября, 08:39
Пышный омлет на сметане - именно то, что удивит ваший детей на завтрак.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Кухня Кухня Французская
Омлет на сметане на сковороде
Омлет на сметане на сковороде / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Essen Rezepte )

Если вы любить есть омлет, но считаете, что он жирный, попробуйте сделать его на сметане и молоке. В порции омлета из двух яиц менше 200 калорий, поэтому его можно с легкостью назвать диетическим и даже постным.

Омлет со сметаной и молоком - рецепт

Ингредиенты:

  • яйца - 8 шт
  • молоко - 150 г
  • сметана - 2 ст.л.
  • соль - по вкусу

Приготовление: В миску вбить яйца, добавить сметану, молоко, соль и перемешать миксером. На горячую сковороду налить масло, жарить на медленном огне, пока омлет не подымется. Накрываем под крышкой и жарим 15 минут. Выкладываем на тарелку готовый омлет.

Смотрите, как приготовить омлет на сметане на сковороде:

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рецепты омлет
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