Как в детском саду: всего 3 ингредиента нужны, чтобы приготовить пышный омлет на сметане на всю семью

Пышный омлет на сметане - именно то, что удивит ваший детей на завтрак.
Время приготовления: 15 минут
Кухня Французская
Если вы любить есть омлет, но считаете, что он жирный, попробуйте сделать его на сметане и молоке. В порции омлета из двух яиц менше 200 калорий, поэтому его можно с легкостью назвать диетическим и даже постным.
Омлет со сметаной и молоком - рецепт
Ингредиенты:
- яйца - 8 шт
- молоко - 150 г
- сметана - 2 ст.л.
- соль - по вкусу
Приготовление: В миску вбить яйца, добавить сметану, молоко, соль и перемешать миксером. На горячую сковороду налить масло, жарить на медленном огне, пока омлет не подымется. Накрываем под крышкой и жарим 15 минут. Выкладываем на тарелку готовый омлет.
Смотрите, как приготовить омлет на сметане на сковороде:
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