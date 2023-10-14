Как в детском саду: всего 3 ингредиента нужны, чтобы приготовить пышный омлет на сметане на всю семью

Пышный омлет на сметане - именно то, что удивит ваший детей на завтрак.

https://glavred.info/recipes/second-courses/casserole/kak-v-detskom-sadu-vsego-3-ingredienta-nuzhny-chtoby-prigotovit-pyshnyy-omlet-na-smetane-na-vsyu-semyu-10508170.html Ссылка скопирована

Омлет на сметане на сковороде / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Essen Rezepte )

Если вы любить есть омлет, но считаете, что он жирный, попробуйте сделать его на сметане и молоке. В порции омлета из двух яиц менше 200 калорий, поэтому его можно с легкостью назвать диетическим и даже постным.

Омлет со сметаной и молоком - рецепт

Ингредиенты:

яйца - 8 шт

молоко - 150 г

сметана - 2 ст.л.

соль - по вкусу

Приготовление: В миску вбить яйца, добавить сметану, молоко, соль и перемешать миксером. На горячую сковороду налить масло, жарить на медленном огне, пока омлет не подымется. Накрываем под крышкой и жарим 15 минут. Выкладываем на тарелку готовый омлет.

Смотрите, как приготовить омлет на сметане на сковороде:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.