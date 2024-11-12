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Задача для мастеров головоломок: нужно найти мяч среди листьев

Анна Ярославская
12 ноября 2024, 03:34
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Сколько времени понадобится вам, чтобы найти любимую игрушку собаки?
Головоломка - нужно найти мяч среди листьев
Головоломка - нужно найти мяч среди листьев / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Чтобы сохранять ясность мыслей и хорошую память в более зрелом возрасте, мозг нужно тренировать так же, как и мышцы тела. Одна из лучших тренировок - решение головоломок. Среди прочего, они снимают стресс и замедляют снижение когнитивных способностей.

На форуме Reddit опубликовали головоломку, которую пользователи назвали очень сложной.

По сути, это не головоломка в прямом смысле этого слова. На самом деле это фото двора с опавшими листьями, среди которых нужно найти теннисный мяч.

видео дня

Автор говорит, что мяч его собаки улетел во двор к соседу, и ему понадобилось около пяти минут, чтобы его найти среди кучи листьев.

Видите ли вы мяч среди листьев?
Видите ли вы мяч среди листьев? / reddit.com

Сколько времени понадобится вам, чтобы найти любимую игрушку собаки?

"Честно говоря, я бы купил ему новый теннисный мяч", — сказал один из пользователей форума, который не смог его найти.

Подсказка. Присмотритесь к листьям возле основания дерева.

Правильный ответ опубликован ниже:

Ответ на головоломку
Ответ на головоломку / reddit.com

Ранее Главред предлагал пройти сложный тест на логику, а именно - разобраться, в какой шляпе находится кот.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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