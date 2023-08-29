Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

Главред расскажет о том, что делать, если полотенца сохраняют неприятный запах.

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Что делать, если полотенца воняют даже после стирки / коллаж: главред, фото: скриншот

Неприятных запах на полотенцах - знакомая история для каждой хозяйки. Иногда он появляется по необъяснимым причинам, иногда из-за сырости, однако порой с этим достаточно тяжело справиться. Мы расскажем, как отстирать полотенца от запаха сырости.

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Женщина на в ТикТок показала и расскала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки.

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Как избавиться от неприятного запаха полотенца

Для того, чтобы привести полотенца в порядок и избавиться от неприятного запаха, придется проделать несколько простых действий.

Полотенца необходимо постирать. Делать это необходимо с помощью геля для стирки, можно использовать универсальных для любого белья. Однако это не всё, чтобы запах исчез, необходимо в барабан стиральной машины добавить ложку соды.

Этот способ хорош тем, что он избавляет не только от неприятных запахов, но также может немного почистить стиральную машину изнутри.

Смотрите видео о том, как отстирать полотенца от неприятного запаха:

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