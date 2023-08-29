Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

Неприятных запах на полотенцах - знакомая история для каждой хозяйки. Иногда он появляется по необъяснимым причинам, иногда из-за сырости, однако порой с этим достаточно тяжело справиться. Мы расскажем, как отстирать полотенца от запаха сырости.
А если вы хотите узнать, что делать, если одежда испачкалась в косметику, читайте наш материал: Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа.
Женщина на в ТикТок показала и расскала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки.
Как избавиться от неприятного запаха полотенца
Для того, чтобы привести полотенца в порядок и избавиться от неприятного запаха, придется проделать несколько простых действий.
Полотенца необходимо постирать. Делать это необходимо с помощью геля для стирки, можно использовать универсальных для любого белья. Однако это не всё, чтобы запах исчез, необходимо в барабан стиральной машины добавить ложку соды.
Этот способ хорош тем, что он избавляет не только от неприятных запахов, но также может немного почистить стиральную машину изнутри.
Смотрите видео о том, как отстирать полотенца от неприятного запаха:
Также вам может быть интересно:
- Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых
- Что приносит в дом бамбук: необыкновенные свойства зеленого растения
- Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца