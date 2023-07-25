Женщина с косой до пояса показала, что наносит на голову

Узнайте, как сделать так, чтобы волосы росли быстрее с каждым днем.

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как сделать так, чтобы волосы росли быстрее / коллаж: Главред, фото: скриншот

Длинные, мягкие и шелковистые волосы - мечта практически любой женщины. Мы расскажем, как сделать так, чтобы волосы росли быстрее.

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Рано или поздно каждая женщина задумывается над тем, как отрастить волосы с нуля. Женщина с косой ниже пояса в социальной сети ТикТок показала, что помогает отрастить волосы в домашних условиях. Этот дешевый способ поразительно влияет на рост волос.

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Она смешала настойку перечной мяты с водой в пропорциях 1 к 1 и залила эту жидкость в емкость с пульверизатором. Затем два раза в неделю наносила на корни волос и не смывала. Результат от проделанной работы вы можете заметить на видео.

Напомним, не так давно мы рассказывали о дешевом и доступном лайфхаке, который наполняет любую квартиру и дом приятным и роскошным ароматом на долго.

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