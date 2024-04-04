Жертвой обмана может стать каждый: как отличить масло от подделки - легкий способ

Масло имеет умеренный вкус, прекрасно подходит для кулинарии, но в магазине не всегда продают качественный товар. Главред выяснил, как проверить качество масла.

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Как проверить качество масла в домашних условиях - как выявить подделку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Подсолнечное масло является одним из самых популярных растительных масел в мире и используется как продукт питания и в косметической промышленности. Есть сразу несколько способов отличить настоящее масло от подделки. О некоторых из них рассказала эксперт Элина Вольская в эфире "Тонис".

Как проверить качество масла в домашних условиях

По ее словам, главным способом проверки масла является мороз. Суть заключается в том, чтобы поместить бутылку с маслом в морозилку.

"Качественное масло не боится мороза. Положите его в морозильную камеру и оно никогда не замерзнет. Если же наоборот, значит при производстве были уничтожены все жирные кислоты в нем. А значит и сама суть", - отметила она.

Эксперт добавляет, что настоящее, качественное масло не должно быть слишком жидким.

"Слишком жидкое масло может свидетельствовать о том, что оно разбавлено. В таком случае при охлаждении в осадок выпадут липиды и фосфатиды", - указывает Элина Вольская.

Кроме того, эксперты советуют не хранить масло у плиты, ведь при нагревании все негативные составляющие растворяются.

Смотрите видео о том, как проверить качество масла:

Как проверить не разбавлено ли масло

Элина Вольская рассказала о методе проверки масла на содержание лишней жидкости. Суть заключается в том, чтобы перевернуть бутылку с маслом на секунду на салфетку.

"Если пятно быстро растекается и увеличивается в размере, значит масло разбавлено", - указывает она.

Кроме того, есть еще один эффективный способ, который заключается в погружении в масло ложки соли, ведь общеизвестно, что соль в воде растворяется.

Эксперт акцентирует на том, что если соль не растворится, то это свидетельствует о высоком качестве масла.

Как производят масло

Журналист и ведущий программы "Территория обмана" Алексей Душка в своем сюжете "Как отличить поддельное масло" рассказал о том, как в Украине производят масло.

"Зерно сначала отсеивают от мусора, затем шелушат и отбирают ядра от шелухи. Семена разогревают до 100 градусов, а затем давят из них масло. Этот процесс специалисты называют горячим отжимом", - рассказывает он.

Смотрите видео о том, к каким хитростям прибегают производители и, как изготавливают масло в Украине.

Кто такой Алексей Душка Алексей Владимирович Душка (31 августа 1984, Днепродзержинск, Украинская ССР, СССР) - украинский журналист, телеведущий, сообщает Википедия. В 2005 году начал работать на телеканале "1+1". Начинал как корреспондент "ТСН", специализировался на журналистских расследованиях. В 2009 году в эфире "1+1" выходит спецпроект Душки "У бога за пазухой" о злоупотреблениях среди духовенства. За эту серию материалов получает персональный "Телетриумф". В 2010-2011 годах работал над проектом "Личное дело". Каждая программа посвящена отдельной теме: разоблачение обмана в супермаркетах, обнаглевшая мафия на кладбищах, тест питьевой воды, результат. С июня 2012 года был автором, редактором и ведущим программы "Территория обмана" в которой потребительские исследования пересекаются с провокациями и экспериментами. За нее в 2012 году был номинирован на премию "Телетриумф". С 2018 года был ведущим кулинарного шоу "Едим за 100", куда приглашает известных людей, вместе готовят блюда стоимостью до 100 грн. С 2021 года ведет программу "Скрытая опасность" на "ICTV" об угрозах в повседневной жизни.

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