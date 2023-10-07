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Жуткая хэллоуинская головоломка: найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд

Лидия Неплях
7 октября 2023, 15:20 обновлено 7 октября, 15:20
Сможете ли вы найти летучую мышь не за 28 секунд как все, а за меншее время?
Оптическая иллюзия с котами и летучей мышью
Оптическая иллюзия с котами и летучей мышью / Коллаж Главред, фото freepik, Lords and Labradors

По мере приближения к "страшному" сезону все становится интереснее: в магазинах появляются украшения для Хэллоуина, и, возможно, вы даже выбираете костюм для жутких вечеринок.

Так почему бы не поприветствовать пугающие праздники и не проверить свои наблюдательные навыки с помощью головоломки на тему Хэллоуина? В этой головоломке изображены ряды различных черных кошек, но есть одно исключение: где-то на картинке спрятана летучая мышь, пишет Mirror.

Но сможете ли вы ее найти? Среднее время нахождения летучей мыши составляет 28 секунд, сможете ли вы сделать это за рекордное время?

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Жуткая хэллоуинская головоломка: найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд
Оптическая иллюзия с котами / Фото: Lords and Labradors

Всего за 28 секунд вы должны найти летучую мышь среди кошек - как вы думаете, сможете ли вы это сделать? Время на исходе. Почему бы не позвать друзей и родственников, чтобы вместе с ними посоревноваться, у кого самые острые глаза и кто первым заметит летучую мышь?

Почему бы не разделить изображение на части, чтобы поиск был более целенаправленным? Сначала посмотрите на левую верхнюю часть изображения, затем на левую нижнюю, и так далее, пока не окинете взглядом все изображение. Если нет, не расстраивайтесь, скорее всего, у вас еще есть несколько секунд до истечения срока. Но если вы все еще отчаянно ищете, прекратите прокрутку, потому что ответ появится совсем скоро.

Ответ на головоломку

Итак, летучая мышь спряталась во втором нижнем ряду справа.

Жуткая хэллоуинская головоломка: найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд
Ответ на головоломку с котами / Фото: Lords and Labradors

Также вы можете найти леденец среди мороженого за 6 секунд, чтобы убедиться, в числе ли вы гениев.

А вот в этой оптической иллюзии только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд.

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оптическая иллюзия головоломки
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