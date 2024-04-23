3 лучших способа, как очистить бутылку для воды от зелени: от загрязнений не будет и следа

Чтобы почистить бутылку внутри от зеленого налета и других загрязнений, даже не понадобятся различные химические средства - есть простые народные способы.

https://glavred.info/lifehack/3-luchshih-sposoba-kak-ochistit-butylku-dlya-vody-ot-zeleni-ot-zagryazneniy-ne-budet-i-sleda-10559663.html Ссылка скопирована

Как очистить бутылку для воды от зелени/ коллаж: Главред, фото: скрин

Пластиковые бутылки очень удобно использовать для хранения воды - они удобны, неприхотливы в уходе и дешевы. Но всё-таки есть как минимум один недостаток в их использовании - со временем внутри может появиться неприятный зеленый налет. Чаще всего такой осадок остается на дне и стенках тары.

Добраться до этого налета, чтобы отмыть его, очень трудно. Поэтому не лишним будет знать, как очистить емкость для воды от зелени с помощью нескольких простых народных способов.

1. Кока-кола и лимонная кислота

Если нужно очистить бутылку объемом 20 литров, понадобится 1,5-2 литра Кока-колы и 15-20 г лимонной кислоты.

видео дня

Бутылку лучше мыть либо на улице, либо в ванной. Оба ингредиента нужно добавить в тару, которую нужно отмыть, а затем отойти на безопасное расстояние. При этом ни в коем случае нельзя закрывать бутылку крышкой, ведь ее может сорвать. Примерно через 10 минут, когда реакция закончится и пена больше не будет выделяться, надо слить смесь из бутылки и прополоснуть ее чистой водой.

2. Пшено

Засыпать в грязную бутылку 50-100 г пшена и добавить несколько литров воды. Далее нужно будет трясти бутылку с водой и пшеном в разные стороны - таким образом пшено будет двигаться внутри тары и смывать загрязнения. После этого бутылку прополоснуть чистой водой.

3. Рис и сода

Если бутылка на 20 л, то нужно насыпать внутрь 4 чайных ложки или чуть больше риса (вместо него можно использовать перловку). Крупа сыграет роль абразива. Далее добавить 4 чайные ложки с горкой соды. После этого добавить стакан теплой воды - температура воды должна быть примерно 50 градусов. Далее нужно будет болтать бутылку в разные стороны, пока отмоются загрязнения. После этого несколько раз сполоснуть бутылку чистой водой.

Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред