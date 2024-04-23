3 лучших способа, как очистить бутылку для воды от зелени: от загрязнений не будет и следа

Пластиковые бутылки очень удобно использовать для хранения воды - они удобны, неприхотливы в уходе и дешевы. Но всё-таки есть как минимум один недостаток в их использовании - со временем внутри может появиться неприятный зеленый налет. Чаще всего такой осадок остается на дне и стенках тары.
Добраться до этого налета, чтобы отмыть его, очень трудно. Поэтому не лишним будет знать, как очистить емкость для воды от зелени с помощью нескольких простых народных способов.
1. Кока-кола и лимонная кислота
Если нужно очистить бутылку объемом 20 литров, понадобится 1,5-2 литра Кока-колы и 15-20 г лимонной кислоты.
Бутылку лучше мыть либо на улице, либо в ванной. Оба ингредиента нужно добавить в тару, которую нужно отмыть, а затем отойти на безопасное расстояние. При этом ни в коем случае нельзя закрывать бутылку крышкой, ведь ее может сорвать. Примерно через 10 минут, когда реакция закончится и пена больше не будет выделяться, надо слить смесь из бутылки и прополоснуть ее чистой водой.
2. Пшено
Засыпать в грязную бутылку 50-100 г пшена и добавить несколько литров воды. Далее нужно будет трясти бутылку с водой и пшеном в разные стороны - таким образом пшено будет двигаться внутри тары и смывать загрязнения. После этого бутылку прополоснуть чистой водой.
3. Рис и сода
Если бутылка на 20 л, то нужно насыпать внутрь 4 чайных ложки или чуть больше риса (вместо него можно использовать перловку). Крупа сыграет роль абразива. Далее добавить 4 чайные ложки с горкой соды. После этого добавить стакан теплой воды - температура воды должна быть примерно 50 градусов. Далее нужно будет болтать бутылку в разные стороны, пока отмоются загрязнения. После этого несколько раз сполоснуть бутылку чистой водой.
Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
Вас также может заинтересовать:
- Загадка для самых внимательных: нужно найти змею за 8 секунд
- Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара
- Найти число 721 за 5 секунд смогут только люди с орлиным зрением: загадка на внимательность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред