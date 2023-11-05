6 способов распознать поддельное лекарство

Поддельные медикаменты могут представлять серьезную угрозу здоровью людей, и их распознавание становится все более важным. Мы поделимся с вами несколькими методами и советами о том, как распознать поддельное лекарство.
Проверьте упаковку
Оригинальные лекарства обычно имеют качественную упаковку, на которой отсутствуют опечатки, браки и неправильные надписи. Обратите внимание на логотипы, штрих-коды и другие элементы дизайна.
Проверьте аптечный логотип
Проверьте, имеет ли аптека, в которой вы покупаете лекарство, лицензию на продажу медикаментов. Поддельные лекарства часто продаются в незаконных точках продажи.
Консультируйтесь с врачом
Важно всегда обсуждать свои лекарственные назначения и сомнения с врачом. Врач может предостеречь вас от поддельных медикаментов и предложить надежные альтернативы.
Проверьте упаковку и цвет
Поддельные лекарства могут отличаться по цвету, форме и упаковке от оригинальных. Сравнивайте полученное лекарство с изображением на сайте производителя или в официальной брошюре.
Покупайте в надежных аптеках
Приобретайте лекарства только в известных и лицензированных аптеках. Избегайте покупки лекарств из неофициальных источников.
Используйте мобильные приложения
Некоторые мобильные приложения позволяют сканировать штрих-коды лекарств и проверять их подлинность. Это может быть полезным в ситуации, когда вы сомневаетесь в качестве приобретаемого продукта.
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