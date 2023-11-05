6 способов распознать поддельное лекарство

Следуя этим советам, вы можете уменьшить риск попадания поддельных медикаментов.

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Как распознать поддельное лекарство / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Поддельные медикаменты могут представлять серьезную угрозу здоровью людей, и их распознавание становится все более важным. Мы поделимся с вами несколькими методами и советами о том, как распознать поддельное лекарство.

Проверьте упаковку

Оригинальные лекарства обычно имеют качественную упаковку, на которой отсутствуют опечатки, браки и неправильные надписи. Обратите внимание на логотипы, штрих-коды и другие элементы дизайна.

Проверьте аптечный логотип

Проверьте, имеет ли аптека, в которой вы покупаете лекарство, лицензию на продажу медикаментов. Поддельные лекарства часто продаются в незаконных точках продажи.

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Консультируйтесь с врачом

Важно всегда обсуждать свои лекарственные назначения и сомнения с врачом. Врач может предостеречь вас от поддельных медикаментов и предложить надежные альтернативы.

Проверьте упаковку и цвет

Поддельные лекарства могут отличаться по цвету, форме и упаковке от оригинальных. Сравнивайте полученное лекарство с изображением на сайте производителя или в официальной брошюре.

Покупайте в надежных аптеках

Приобретайте лекарства только в известных и лицензированных аптеках. Избегайте покупки лекарств из неофициальных источников.

Используйте мобильные приложения

Некоторые мобильные приложения позволяют сканировать штрих-коды лекарств и проверять их подлинность. Это может быть полезным в ситуации, когда вы сомневаетесь в качестве приобретаемого продукта.

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