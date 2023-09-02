Будет блестеть как новая: как отмыть плитку от въевшейся грязи

Самый простой способ борьбы с загрязнением - это применение специальных средств, которые продаются в любом магазине. Но есть и более действенные способы.

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Как отмыть плитку от въевшейся грязи / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, скриншот

Плитка есть практически в каждой квартире. В ванной и на кухне она подвергается серьезным загрязнениям и отмыть ее от въевшейся грязи не всегда легко. Впрочем, проверенные и эффективные способы помогут справиться с этой задачей.

Самый простой способ борьбы с загрязнением - это применение специальных средств, которые продаются в любом магазине. Но, во-первых, они не всегда работают так, как обещает производитель. Во-вторых, не каждый захочет "травить" себя и домочадцев химией, ведь очищающие средства чаще всего имеют очень неприятный и резкий запах. В этом случае на помощь придут народные средства, проверенные на практике не одной хозяйкой.

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Чем отмыть сильно загрязненную плитку на полу и стенах

Раствор на основе перекиси водорода считается универсальным и очень действенным. Компоненты для его приготовления найдутся практически в любом доме. Вам понадобится:

½ стакана соды;

¼ стакана перекиси водорода;

1 ч.л. жидкого мыла.

Все компоненты тщательно смешивают. При помощи губки раствор наносят на плитку, оставляют на 10 минут, а потом споласкивают поверхность водой.

Как очистить кафель от грязи

Если керамическая плитка покрылась жиром, известью или налетом, попробуйте использовать лимонный сок. Для этого просто натрите половинкой лимона проблемные места и оставьте на несколько минут. Далее сок смывают чистой водой.

Приятный бонус этого метода в том, что помещение наполнится приятным лимонным ароматом.

Если лимона дома нет, можно использовать лимонную кислоту. Один пакетик растворите в стакане теплой воды и распылите полученный раствор с помощью пульверизатора.

Сода и уксус

Одно из лучших средство для кафеля в ванной - сода и уксус. Они помогают размягчить отложения грязи и налета.

Сначала нанесите на проблемные участки кашицу из соды и воды. Потом нужно распылить с помощью пульверизатора раствор столового уксуса. Компоненты должны прореагировать между собой в течение 3-5 минут, потом кашицу необходимо смыть.

Как натереть кафель, чтоб блестел

Средство для мытья окон - отличный способ придать блеск плитке. В ее составе есть нашатырь, который поможет удалить небольшие загрязнения и вернуть ей такой вид как будто она совсем новая.

Способ чистки ничем не отличается от мытья окон. Нужно распылить средство на плитку, а потом тщательно обработать поверхность мягкой тканью.

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