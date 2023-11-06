Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

Любая хозяйка знает - приготовить отбивные прощу простого, но добится того, чтобы они были сочные, а не сухие - довольно трудно. К счастью, повар и учасник "Мастер Шефа" Самвел Адамян поделился лайфхаком, который поможет приготовить блюдо без хлопот.
Как пожарить отбивные - лайфхак
Чтобы приготовить аппетитные и не сухие отбивные, возьмите отдельную емкость с бортиками, в ней мы и будем готовить.
"Смотрите, 250 мл воды, можно взять обычную с крана или с пузырьками. Туди хорошие две щепотки соли, можно морской, можно гималайской или обычной", - говорит Самвел.видео дня
Также нужно добавить 3-4 зубчика чеснока, их надо роздавить чеснокодавкой, добавить смесь перцев и растворить в воде. В емкость погрузите отбитые куски мяса и оставьте на минут 15 чтобы они пропитались. Пока вы приготовите кляр, отбивные замаринуются.
Повар говорит, что смесь впитается в отбивные, а на сковородке не будет никакой лишне жидкости. Также достоинство этого лайфхака в том, что кусочки будут равномерно просоленые и проперченые и сочные.
В комментариях к видео люди поделились своими впечатлениями от лайфхака и рассказали, что он действительно работает. Некоторые вообще заявили, что пользуются ним уже много лет.
Смотрите, как правильно как пожарить отбивные, чтобы они были сочные:
@saveliy.add ЛАЙФХАК ПО ОТБИВНЫМ#адамян#самвел#отбивные♬ оригінальний звук - saveliy.add
Читайте также:
- Не переедай, чтобы потом не пожалеть: врач рассказала, сколько чипсов можно есть в день
- Что делать при тошноте: 7 полезных лайфхаков, которые избавят от неприятного состояния
- Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени всего за 10 минут надежным способом