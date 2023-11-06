Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

Обычную воду можно заменить на газированную, блюдо от этого только выиграет.

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Как пожарить отбивные чтобы они были сочные / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (saveliy.add), YouTube ( Alina FooDee)

Любая хозяйка знает - приготовить отбивные прощу простого, но добится того, чтобы они были сочные, а не сухие - довольно трудно. К счастью, повар и учасник "Мастер Шефа" Самвел Адамян поделился лайфхаком, который поможет приготовить блюдо без хлопот.

Как пожарить отбивные - лайфхак

Чтобы приготовить аппетитные и не сухие отбивные, возьмите отдельную емкость с бортиками, в ней мы и будем готовить.

"Смотрите, 250 мл воды, можно взять обычную с крана или с пузырьками. Туди хорошие две щепотки соли, можно морской, можно гималайской или обычной", - говорит Самвел. видео дня

Также нужно добавить 3-4 зубчика чеснока, их надо роздавить чеснокодавкой, добавить смесь перцев и растворить в воде. В емкость погрузите отбитые куски мяса и оставьте на минут 15 чтобы они пропитались. Пока вы приготовите кляр, отбивные замаринуются.

Повар говорит, что смесь впитается в отбивные, а на сковородке не будет никакой лишне жидкости. Также достоинство этого лайфхака в том, что кусочки будут равномерно просоленые и проперченые и сочные.

В комментариях к видео люди поделились своими впечатлениями от лайфхака и рассказали, что он действительно работает. Некоторые вообще заявили, что пользуются ним уже много лет.

Смотрите, как правильно как пожарить отбивные, чтобы они были сочные:

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