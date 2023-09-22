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Чего больше всего боится моль: что положить в шкаф, чтобы спасти вещи

Сергей Кущ
22 сентября 2023, 14:34 обновлено 22 сентября, 14:34
Следуя этим советам и используя народные средства для отпугивания моли, вы сможете защитить свои вещи.
Что положить в шкаф от моли
Что положить в шкаф от моли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Моль - это чрезвычайно неприятный гость в наших шкафах, способный нанести вред вашей одежде и текстилю. Однако есть способы защитить свои вещи от этого назойливого вредителя.

Мы рассмотрим, чего больше всего боится моль и как быстро избавиться от нее в вашем шкафу с использованием народных средств.

Чего больше всего боится моль?

Моль ненавидит определенные ароматы и вещества, которые можно использовать для ее отпугивания:

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  • Лаванда: Моль ненавидит запах лаванды. Положите сушеные цветки лаванды в мешочек и развесьте их в шкафу.
  • Чеснок: Чеснок также действует отпугивающе на моль. Разложите несколько чесночных головок в шкафу, и их запах поможет избавиться от нежелательных гостей.
  • Цедра цитрусовых: Аромат цитрусовых пугает моль. Вы можете использовать цедру апельсина или лимона, разместив ее в мешочке в шкафу.

Как избавиться от моли в шкафу народными средствами?

Если у вас есть вещи, которые вы редко используете, укройте их в чехлы или храните в пластиковых контейнерах с герметичной крышкой. Это предотвратит доступ моли к вашим вещам.

Регулярно проветривайте шкаф и вещи. Моль предпочитает влажную и затхлую среду, поэтому хорошая вентиляция может помочь избежать ее появления.

Периодически проверяйте свои вещи на наличие моли и, если обнаружите ее, немедленно применяйте средства для борьбы с ней.

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