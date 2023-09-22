Чего больше всего боится моль: что положить в шкаф, чтобы спасти вещи

Следуя этим советам и используя народные средства для отпугивания моли, вы сможете защитить свои вещи.

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Что положить в шкаф от моли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Моль - это чрезвычайно неприятный гость в наших шкафах, способный нанести вред вашей одежде и текстилю. Однако есть способы защитить свои вещи от этого назойливого вредителя.

Мы рассмотрим, чего больше всего боится моль и как быстро избавиться от нее в вашем шкафу с использованием народных средств.

Чего больше всего боится моль?

Моль ненавидит определенные ароматы и вещества, которые можно использовать для ее отпугивания:

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Лаванда: Моль ненавидит запах лаванды. Положите сушеные цветки лаванды в мешочек и развесьте их в шкафу.

Моль ненавидит запах лаванды. Положите сушеные цветки лаванды в мешочек и развесьте их в шкафу. Чеснок: Чеснок также действует отпугивающе на моль. Разложите несколько чесночных головок в шкафу, и их запах поможет избавиться от нежелательных гостей.

Чеснок также действует отпугивающе на моль. Разложите несколько чесночных головок в шкафу, и их запах поможет избавиться от нежелательных гостей. Цедра цитрусовых: Аромат цитрусовых пугает моль. Вы можете использовать цедру апельсина или лимона, разместив ее в мешочке в шкафу.

Как избавиться от моли в шкафу народными средствами?

Если у вас есть вещи, которые вы редко используете, укройте их в чехлы или храните в пластиковых контейнерах с герметичной крышкой. Это предотвратит доступ моли к вашим вещам.

Регулярно проветривайте шкаф и вещи. Моль предпочитает влажную и затхлую среду, поэтому хорошая вентиляция может помочь избежать ее появления.

Периодически проверяйте свои вещи на наличие моли и, если обнаружите ее, немедленно применяйте средства для борьбы с ней.

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