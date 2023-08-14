Чем убить запах дыма в доме, когда на кухне что-то сгорело: два способа

Главред расскажет, как быстро избавиться от дыма в квартире.

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Чем убить запах дыма в доме / коллаж: Главред, фото: pexels

У всех в жизни бывают ситуации, когда вы что-то забыли на плите и оно сгорело. Запах дыма и сам дым наполняет квартиру и от него хочется скорее избавиться. Сделать это довольно трудно, но возможно. Мы расскажем, как быстро избавиться от дыма в квартире.

Что хорошо впитывает дым

Для того, чтобы дым не успел впитаться в поверхности и предметы, необходимо как можно раньше начать с ним борьбу. Как только вы увидели, что помещение задымлено - необходимо разложить везде как можно больше влажных полотенец. Мокрая ткань способна впитывать висящий в воздухе дым. Этот эффект также можно усилить, если мочить ткань водой с уксусом, а именно - на один литр добавить одну столовую ложку уксуса.

Чем убить запах дыма в доме

После того, как дым перестанет висеть в воздухе, но его запах всё ещё будет слышен - стоит приступить к его ликвидированию. Сделать это можно с помощью соли, кофе и соды. Эти ингредиенты необходимо рассыпать в емкости и расставить по помещению, соль впитает горелый запах.

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Также от горелого запаха помогает соляной раствор. В воде необходимо растворить соль в пропорциях 20 ложек соли на 2 литра воды и расставить эту воду также по помещению. Она нейтрализует горелый аромат.

Как быстро выветривается запах дыма

С запахом дыма бороться достаточно трудно. В том случае, если все необходимые действия были проделаны сразу, то и последствия будут минимальные, а вот если горело что-то более двух часов, то запах дыма может продержаться и дольше - до нескольких месяцев.

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